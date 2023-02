Kupite poceni originalni Windows 11 za samo 9,99 evra

Foto: Keysoff.com

Microsoftov operacijski sistem Windows 10 je v prodaji že več kot sedem let, oktobra 2021 pa ga je zamenjal Windows 11. Windows 10 pa kljub temu ostaja najbolj priljubljena različica Windowsa. Po podatkih StatCounterja je njegov globalni delež 67,95 %. Microsoft je nehal prodajati Windows 10, a ga bodo do 14. oktobra 2025 še vedno podpirali z varnostnimi posodobitvami, ki bodo vaš računalnik ščitile pred virusi, vohunsko opremo in drugimi zlonamernimi programi.

Kje lahko kupim poceni originalni Windows 10?

Na Keysoffu ponujajo varen in zanesljiv Windows 10 Professional in Windows 10 Home. Pripravili so razprodajo programske opreme, v kateri originalni Windows 10 Professional stane samo 7,35 €. Če potrebujete več kot enega, pa lahko izberete še ugodnejši paket za dva računalnika, kjer Windows 10 stane samo 6,22 €/računalnik. Uporabniki Windowsa 10 ga še vedno lahko brezplačno posodobite na Windows 11.

Posebna, časovno omejena ponudba. Windows 10 že za 6,22 €

Windows 11 Professional je v Microsoftovi trgovini zdaj na voljo za 199,99 $, pri Keysoffu pa vam ponujajo ugodnejšo ceno. V Keysoffovi razprodaji programske opreme lahko Windows 11 Professional dobite za samo 10,45 €. Tehnologija ChatGPT navdušuje svet in tehnološki giganti, tudi Microsoft, so sporočili, da jo bodo vključili v svoje izdelke. Govori se, da bodo pri Windowsu 12 poskrbeli za velike spremembe in se osredotočili na umetno inteligenco ter zabrisali meje med oblakom in robnim strežnikom. Microsoftov vodja projektov Panos Panay je rekel, da podjetje pri operacijskih sistemih veliko vlaga v umetno inteligenco. Če to drži, bo to velika sprememba v svetu računalniških sistemov. Medtem ko čakate na Windows 12, pa sta najboljša možnost Windows 10 ali Windows 11.

Prihranite do 90 %. Originalni Windows 11 Pro že za 9,99 €

Poleg tega Keysoffov bogati katalog vključuje tudi pakete Microsoft Officea, od stare verzije Office 2016 (za starejše in manj zmogljive računalnike) do najnovejše verzije Microsoft Office 2021, ki stane samo 26,25 €. Če jih kupite več, boste več tudi prihranili. Najnižja cena originalnega Officea 2021 je samo 13,85 €. V primerjavi z uradno Microsoftovo ceno boste prihranili več kot 90 %.

Posebna, časovno omejena ponudba. Doživljenjski MS Office že za 13,85 €

62-odstotni popust na še več Officeov in pakete (koda: BP62)

50-odstotni popust na še več različic operacijskega sistema Windows (koda: BP50)

Tudi če potrebujete še več računalniških orodij, je Keysoff pravi naslov za vas. Na Keysoffu lahko kupite orodja in programe za čiščenje računalnika, stiskanje datotek, urejanje fotografij, optimizacijo sistema, večjo produktivnost in protivirusno zaščito.

Računalniška orodja (brez kode za popust)

Če boste kupovali na Keysoffu, vam nudimo doživljenjske poprodajne storitve. Zdaj imate odlično priložnost, da s to posebno ponudbo prihranite denar pri nadgradnji svojega računalnika.

Za svoje visoko kakovostne izdelke in profesionalne storitve je Keysoff prejel več kot 1000 ocen resničnih uporabnikov na strani TrustPilot s povprečno oceno 4,8 in 97 % zadovoljnih strank.