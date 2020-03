Koronavirus: opozorilo o "časovni bombi" se je uresničilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Epidemijo bolezni covid-19 so predvideli že pred 13 leti

Znanstveniki z univerze v Hongkongu so v študiji, ki je bila oktobra 2007 objavljena v publikaciji Clinical Microbiology Reviews, kulturo preprodaje in prehranjevanja z eksotičnimi živalmi na nekaterih tržnicah na Kitajskem označili za časovno bombo, ki lahko povzroči globalno epidemijo koronavirusa.

Izbruh novega koronavirusa se je začel decembra lani v kitajskem mestu Wuhan. Foto: Reuters

Opozorili so: Mogoče je, da koronavirus z živali preskoči na človeka

Eksotične živali na kitajskih tržnicah, študija še posebej navaja netopirje podkovnjake, so namreč klasični prenašalci koronavirusov SARS. Preprodaja živali se obenem pogosto dogaja v zelo nesanitarnem in nagnetenem okolju, zaradi česar je mogoče, da virus z živali preskoči na človeka, opozarja študija.

Splošno sprejeta osrednja teorija o vzrokih za aktualno pandemijo pacienta nič, torej človeka, ki je bil prvi prenašalec koronavirusa SARS-CoV-2, postavlja ravno na eno od tržnic z eksotičnimi živalmi v kitajskem mestu Wuhan, ki sicer velja za prvo žarišče koronavirusa in kraj, od koder se je bolezen covid-19 začela širiti po svetu.

Številni znanstveniki že zelo dolgo opozarjajo, da so kitajske tržnice z eksotičnimi živalmi velikanska gojišča virusnih in bakterijskih bolezni. Foto: Reuters

Koronavirusi so znani po tem, da se spreminjajo. Včasih na slabše (za ljudi in živali).

Avtorji študije, ki je nastajala po prvem izbruhu bolezni sars v letih 2002 in 2003, to je povzročil koronavirus SARS-CoV, so v sklepu pojasnili tudi, da je ena od pomembnih lastnosti koronavirusov podvrženost genetski rekombinaciji.

To v grobem pomeni izmenjavo genetskega materiala, ki lahko vodi v nastanek novih neznanih in morda nevarnejših ali bolj odpornih virusov.

Čeprav je bil obseg epidemije bolezni sars med letoma 2002 in 2003 precej manjši kot v primeru bolezni covid-19, po vsem svetu se je namreč okužilo le nekaj več kot osem tisoč ljudi, je bila smrtnost precej višja, in sicer skoraj desetodstotna, umrlo jih je namreč 774. Foto: Reuters

Znanstveniki so opozorili, da je ponoven pojav koronavirusa sars ali katerega drugega novega in neznanega virusa mogoč in da pomembnosti priprav na morebiten ponoven izbruh bolezni ne bi smeli ignorirati.

Ob možnosti, da bi morebiten nov, ljudem nevaren virus "ušel" z živalske tržnice, so znanstveniki sicer omenili tudi scenarij, ki predvideva pobeg virusa iz laboratorija.



To je bila med iskanjem pojasnil za trenutno pandemijo tudi ena od glavnih teorij, a danes vemo, da to najverjetneje ne drži, saj si koronavirus SARS-CoV-2 96 odstotkov genetskega zapisa deli z virusom BatCov RaTG13, ki ga prenašajo prav netopirji.

