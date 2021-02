Konec za eno najbolj prepoznavnih znamk slušalk?

Nemški Sennheiser, eden najbolj cenjenih proizvajalcev avdioopreme na svetu, v prvi vrsti mikrofonov in slušalk, resno razmišlja o prihodnosti svojih izdelkov, namenjenih množični prodaji. Odprte so vse možnosti, med drugim tudi prodaja celotnega posla s slušalkami za "navadne" potrošnike najboljšemu ponudniku.

Nemški Sennheiser že desetletja slovi kot eden najbolj kakovostnih in zanesljivih proizvajalcev hi-fi opreme za profesionalce, dobro ime pa so si predvsem s slušalkami v vseh cenovnih razredih ustvarili tudi na množičnem potrošniškem trgu.

Slušalke za "navadne" ljudi za Sennheiser predstavljajo ogromen posel, v letu 2019 so Nemci z njim ustvarili več kot polovico vseh (rekordnih) prihodkov. Letna bilanca je bila kasneje, po davkih, sicer negativna.

Podjetje Sennheiser je bilo ustanovljeno takoj po koncu druge svetovne vojne leta 1945. Prvi izdelek podjetja niso bile slušalke ali druga hi-fi oprema, temveč voltmeter. Foto: Guliver Image

Kljub temu v podjetju niso zadovoljni in resno razmišljajo o konkretni prenovi ali pa celo popolni odprodaji divizije za proizvodnjo slušalk.

Leto 2020 je bilo za Sennheiser na tem področju namreč boleče. Prodaja je močno upadla, odpustiti so morali kar 650 zaposlenih. V podjetju danes dela še okrog 2800 ljudi.

Eden od razlogov za slabše poslovne rezultate je morda Sennheiserjev razmeroma pozen skok na vlak trenutno najbolj priljubljenega segmenta na potrošniškem trgu slušalk, brezžičnih čepkov oziroma tako imenovanih resnično brezžičnih slušalk. Sennheiser ima tu sicer močnega aduta, odlične slušalke Momentum True Wireless 2, toda konkurenca – v prvi vrsti Sony, Bose in Apple – ima bolj razvejano oziroma bolj ustaljeno ponudbo.

Daniel Sennheiser (desno), vnuk ustanovitelja podjetja Fritza Sennheiserja in enega od direktorjev družbe, drugi je njegov brat Andreas Sennheiser (levo), je poleti priznal, da je konkurenca na področju potrošniških slušalk huda in da ima Sennheiser velike težave pri dohitevanju tekmecev. Foto: Guliver Image

Če pride prava ponudba ...

Kot so v podjetju Sennheiser zapisali v torkovi izjavi za javnost, so trenutno v postopku reorganizacije posla s slušalkami za množični trg. Kot so pojasnili, iščejo zunanjega vlagatelja oziroma poslovnega partnerja, ki bi podjetju pomagal okrepiti znamko in s tem tudi prodajo slušalk in drugih avdioizdelkov za domačo uporabo, na primer zvočniških modulov za domači kino.

Sennheiser se bo medtem sicer osredotočil predvsem na linijo opreme za profesionalno rabo, v prvi vrsti na mikrofone Neumann in tehnologijo za poslovno komunikacijo.

Brata Daniel in Andreas Sennheiser, direktorja podjetja, sta v nedavnem intervjuju za nemški medij Handelsblatt sicer priznala, da so na mizi vse možnosti in ne zgolj iskanje partnerja. Če na njihova vrata potrka prava ponudba, je Sennheriser svoj posel s slušalkami namreč pripravljen prodati v celoti.

