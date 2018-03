Končno razkrit izvor skrivnostnega trupla, ki internet straši že 15 let

V puščavi Atacama v Čilu so pred petnajstimi leti odkrili izredno nenavadno truplo. Bilo je zelo majhno in podobno ničemur, kar so znanstveniki, ki so ga preučevali, videli do takrat. Na svetovnem spletu so se našli številni, ki so trdili, da gre za mrtvega Nezemljana, kar sicer ne drži, a resnica, ki jo je ta teden dokončno razkrila nova genetska analiza, je prav tako zanimiva.

Miniaturno trupelce v dolžino meri le okoli 15 centimetrov, ima nenavadno podolgovato glavo s številnimi nečloveškimi lastnostmi, manjka pa mu tudi par reber. Foto: Emery Smith

Leta 2003 je skrivnostno trupelce nekdo odkril v bližini cerkve v puščavi Atacama v južnoameriški državi Čile. Atacama velja za najbolj suho puščavo na svetu, njene ekstremne vremenske razmere pa so poskrbele za to, da se nenavadni posmrtni ostanki niso začeli razkrajati, temveč so postali mumificirani.

Čeprav je videti starodavno, je trupelce danes staro le okoli 40 let in je človeškega izvora, je znanstvenik Garry Nolan z ameriške univerze Stanford razkril leta 2013 (vir). Znanstveniki so takrat tudi ugibali, da bi lahko bil človeček glede na razvitost okostja v času smrti star od šest do osem let, zagotovo pa je bolehal za nečim čudnim. Kaj naj bi to bilo, znanstveniki niso vedeli.

Prav tako leta 2013 se je pojavila še ena študija (vir), katere avtor je nasprotoval svojim kolegom iz znanstvene stroke in trdil, da je šlo v resnici za človeški zarodek, ki je bil splavljen v razmeroma poznem stadiju nosečnosti.

Zaradi nenavadne oblike glave majcenega trupla se je predvsem na spletu pojavilo mnogo teorij, da gre v resnici za Nezemljana. Fotografije trupla (ta je sicer novejša - kliknite nanjo, da bi videli eno prvih) so medtem postale pogost pojav na spletnih straneh in forumih s teorijami zarot. Foto: Emery Smith

Takšnih (in toliko) napak v razvoju človeškega telesa znanstveniki niso videli še nikoli

Vsa dozdajšnja ugibanja in trditve je zdaj potrdila oziroma nekatere tudi ovrgla nova študija v znanstveni publikaciji Genome Reseach (vir), pri kateri je spet sodeloval že omenjeni Garry Nolan. Atacamska mumija oziroma Ata, kar je vzdevek majhnega okostnjaka, je v resnici bolehala za številnimi mutacijami, ki jih znanstveniki niso opazili še pri nobenem drugem človeku.

Ker je truplo tako dobro ohranjeno, je znanstvenikom iz njegovega kostnega mozga uspelo izluščiti celoten genski zapis Ate. Tega so nato analizirali in ugotovili, da je šlo v resnici za deklico, ki je najverjetneje res umrla še kot zarodek, a je imela v času smrti okostje razvito podobno kot šestletni otrok.

To je bila posledica ene od genskih mutacij, ki je pri zarodku povzročila zelo hitro staranje kosti. Mutacije drugih genov so v kombinaciji z nenavadno hitrim razvojem kosti nato povzročile napake v oblikovanju lobanje, znanstveniki pa so odkrili tudi simptome skeletne displazije, redke oblike pritlikavosti.

Tudi če bi se rodila, atacamska deklica zaradi številnih napak v razvoju skoraj zagotovo ne bi mogla preživeti prav dolgo, so prepričani znanstveniki. Foto: YouTube

Znanstveniki so bili nad rezultati raziskave navdušeni. Ne sicer samo zato, ker končno vedo več o skrivnostnem trupelcu, temveč tudi zato, ker analiza genov Ate pomen napredek v medicini.

Pri iskanju razlag za določeno bolezen ali mutacijo se zdravstvo ne sme osredotočiti samo na en gen, ki domnevno povzroča težave, so pojasnili. Primer atacamske deklice namreč jasno dokazuje, da je "pokvarjenih" lahko več različnih genov. To bo v prihodnosti zdravnikom morda pomagalo izbrati ustreznejšo terapijo.

