Koliko dodatnih naporov smo pripravljeni vložiti v podjetju za pripravo na prihodnost?

Veliko se pogovarjamo o digitalni transformaciji in njenem vplivu na delo menedžerjev in kontrolerjev. Toda konkretno, kaj to pomeni?

Stranke, kupci, poslovni partnerji imajo vedno več informacij, s tem pa tudi močnejšo pogajalsko moč. Nestabilne tržne zahteve, spreminjajoče se potrebe strank, skrajšanje življenjskih ciklov izdelkov in novi poslovni modeli postavljajo tudi nove zahteve pred menedžerje in kontrolerje, pravzaprav pred vse zaposlene. Ustvarjanje vrednosti iz množice podatkov v realnem času ob podpori sodobne tehnologije in napredne prediktivne analitike prinaša nove priložnosti tudi v kontrolingu ter daje orodja, ki podjetjem ustvarjajo konkurenčno prednost. Je to Kontroling 4.0?

Digitalizacija res spreminja naše življenje, a odpira tudi številne priložnosti, danes in v prihodnosti. Med ključne teme prihodnosti spadajo nedvomno tudi vodenje ljudi, komunikacija, prevzem odgovornosti, motivacija in usposabljanje zaposlenih ter vseprisotnost družbenih omrežij. Še posebej spada sodelovanje med pomembne vrednote menedžerjev in kontrolerjev ter ima lahko zelo daljnosežen učinek, veliko bolj kot neutrudno spremljanje odmikov od plana.

Kako bo izgledala prihodnost, tega danes ne vemo. Lahko pa zbiramo ideje, spremljamo evropske trende in razvoj na področju managementa in kontrolinga ter delimo izkušnje. To pa je tudi poslanstvo 18. Adriatic Kontroling konference v Sloveniji.

