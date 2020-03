Ko si pisarno delimo s šolarji

Predstava o tem, kako lahkotno je delo doma, ko v pižami sem ter tja kaj opravite na računalniku, medtem ko uživate v prostih trenutkih, sploh ni tako romantična. V resnici je delo doma zelo zahtevno. Od posameznika zahteva dodatne napore in sposobnost večopravilnosti ter osredotočanja na nalogo, predvsem pa izjemno veliko prilagodljivosti. Po drugi strani, pa doma ni toliko odvečnih motenj, tako da je delo doma lahko tudi bolj učinkovito.

Urnik, rutina, ritem tudi doma

Če spadate med osebe, ki svoje delo lahko opravljajo tudi doma, boste kmalu ugotovili, ali ste dovolj prilagodljivi za ta izziv. Foto: Getty Images

Ključno za zagotavljanje uspešnega dela od doma je, da si ustvarite rutino. Poskušajte slediti vsakodnevnemu delovnemu urniku in poskrbeti, da imate popoldan tudi čas zase. Sicer se bo meja med zasebnim in delovnim časom povsem zabrisala.

Vaši otroci so postali vaši novi sodelavci in svetovalci

Jutranji "družinski sestanki" so lahko koristna novost v času izrednih razmer. Foto: Getty Images

V primerih, kjer je doma celotna družina, je dobro, da so gospodinjska opravila primerno razdeljena, da vsak po svoje prispeva k nemotenemu poteku dneva. Otroci lahko pomagajo pripraviti kosilo, starši pa si popoldne vzemite čas za pomoč pri šolskih obveznostih. Pomembno je, da vsak dan sproti postavite prioritete.

Mali podjetniki: kako ohraniti poslovno učinkovitost?

Mali podjetniki imajo na voljo bogat nabor rešitev, ki olajšajo delo na daljavo.

Lastniki malih podjetij so v času izrednih razmer pred posebej odgovorno nalogo, saj morajo svojim zaposlenim, ki morajo delati doma, zagotoviti varno in stabilno poslovno okolje ter hiter in varen paketni podatkovni dostop do lokalnega omrežja v podjetju.

Nikar ne pozabite na redne telefonske pogovore s svojimi zaposlenimi. Redno se obveščajte o napredku pri določenih projektih, ohranjajte svoje rituale in si občasno privoščite tudi kakšno skupno šalo. S tem krepite zaupanje v teh napornih trenutkih, ko je treba premagati tudi kakšne strahove in negotovosti.

