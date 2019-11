Klasično ali videozvonjenje, to je zdaj vprašanje?

Oglasno sporočilo

Ljudi pogosto označujemo na podlagi njihovih izbir, kot so slog oblačenja, hrana in pijača, prevladujoča barva, priljubljene znamke, morda celo po tonu glasu, smehu in nemalokrat tudi po melodiji zvonjenja telefona.

Trend nastavljanja najrazličnejših glasbenih podlag ali znanih skladb za melodijo zvonjenja je aktualen že vrsto let, tudi izbira je vsak dan pestrejša. Toda če bi res radi izstopali, potem si omislite videozvonjenje.

Z videozvonjenji postanejo telefonski klici zabavnejši, hkrati pa je to relativno nov način poosebljanja naprave. S to funkcijo telefona, ki jo omogoča tudi najnovejša naprava Huawei nova 5T, namreč na zelo sofisticiran način izrazite svojo osebnost, zato je nikakor ne spreglejte. Funkcijo uporabite, ko pripravljate videoposnetke, ki jih boste uporabili kot osnovo za tako imenovane "video tone zvonjenja". Lahko so že na napravi, jih z njo posnamete ali pa jih prenesete s spleta. Paziti pa morate, da so pravega formata. Fotografije v formatih .gif, .jpeg ali .png namreč niso primerne.

Kako do videozvonjenja na Huawei nova 5T

Prvi korak: Zaženite nastavitve in v njih poiščite razdelek "Zvoki" (nastavitve -> zvoki).

Drugi korak: Če imate v telefonu dve kartici SIM, v tem koraku izberite možnost spreminjanja melodije zvonjenja za kartico SIM 1 ali za SIM 2.

Tretji korak: Izberite možnost "Video toni zvonjenja" in na zaslonu se bo prikazal seznam primernih videoposnetkov. Če jih ni, bo zaslon prazen.

Četrti korak: V tem koraku izberite videoposnetek, ki vam ustreza. Vstopili boste v »orodje« za urejanje, v katerem lahko spremenite, kako bo posnetek prikazan in kako bo zvenel ob dohodnih klicih.

Peti korak: Ko ste zadovoljni z izbiro, pritisnite ikono za potrditev v spodnjem desnem kotu. S tem ste običajno melodijo zvonjenja zamenjali z videoposnetkom. Zdaj lahko nastavite še videozvonjenje za kartico SIM 2, če jo imate. Lahko je isti za obe ali pa za vsako nastavite drugačnega.

Pametni telefon Huawei nova 5T podpira prikaz videozvonjenja na celem zaslonu, dokler je ta posnet v "portretnem" načinu. Sicer lahko uporabite tudi videoposnetke drugih formatov, vendar bodo takšni prikazani le na delu zaslona.

Nekaj o novi Huawei novi 5T

Ta pametni telefon ima na zadnji strani štiri kamere. Glavno s tipalom ločljivosti 48 milijonov slikovnih pik dopolnjujejo kamera z ločljivostjo 16 milijonov slikovnih pik in ultraširokokotnim objektivom ter še dve z ločljivostjo dveh milijonov slikovnih pik.

Nova 5T ima torej odličen fotoaparat, kjer še posebej izstopa napreden nočni način fotografiranja, ki občutno izboljša kakovost fotografij pri šibki svetlobi.

Velik, 6,22-palčni (15,8 cm) zaslon tehnologije IPS se lahko pohvali z ločljivostjo 2440 x 1080 slikovnih pik in sega do robov naprave.

Zmogljivo in predvsem gladko delovanje naprave zagotavlja procesor Kirin 980, ki med drugim vključuje tudi tehnologijo GPU Turbo za gladko poganjanje mobilnih iger. Uporabniku pa je na voljo kar šest GB delovnega in 128 GB notranjega pomnilnika.

Pametni telefon Huawei nova 5T ima baterijo kapacitete 3750 mAh, ki podpira hitro polnjenje SuperCharge z močjo 22,5 W. Potrebnih je namreč le 30 minut, da prazna baterija doseže 50-odstotno napolnjenost. Tipalo prstnega odtisa je na bočnem robu nove 5T, ki je na voljo v treh barvah: modri (Crush Blue), vijolični (Midsummer Purple) in črni. Priporočena maloprodajna cena telefona pa znaša 469 evrov.

Že razmišljate o darilih?

Če se odločate za pametni telefon Huawei nova 5T, razmislite še o novi pametni uri Huawei Watch GT 2, ki je že na voljo v različici premera 46, manjša, premera 42 mm, pa bo na voljo konec meseca novembra. Je namreč naravna sopotnica telefona, saj se bodo nanj presneli zbrani podatki o dnevni telesni dejavnosti in zabeleženih vadbah. Telefona vam tudi ne bo treba vzeti s sabo na rekreacijo, če želite med vadbo poslušati glasbo.

Na udobne brezžične slušalke Huawei FreeBuds 3 bo glasbene datoteke predvajala ura, ki ima na pomnilniku dovolj prostora za kar 500 glasbenih datotek.

Naročnik oglasne vsebine je Huawei.