Kaže, da je Huawei našel kupca za Honor

Honor, blagovna znamka, ki jo je Huawei ustanovil leta 2013 in s katero nagovarja predvsem mlade uporabnike in tiste, ki jim je cena eden najpomembnejših dejavnikov pri nakupu, bi lahko že kmalu dobil novega lastnika.

Kupci predvsem poslovni partnerji in regionalna oblast

Kot kupec se omenja zavezništvo dozdajšnjih Huaweievih in Honorjevih partnerjev, predvsem njunega distributerja Digital China, ki bo imel skoraj 15-odstotni delež. Med večjimi solastniki bo tudi vlada regije Shenzhen, kjer ima Huawei svoj sedež. Huawei bi iz te prodaje iztržil sto milijard kitajskih juanov, kar je 12,8 milijarde evrov, vse v svežem denarju.

Toda največji zmagovalec te prodaje bi bil lahko Honor, ki bi s tem morda spet lahko pridobil dostop do ameriške tehnologije. Sankcije ameriške vlade, katerim je Huawei zaradi ameriških trditev o domnevni nevarnosti komunikacijske infrastrukture izpostavljen, so prekinile dobavne verige tudi za Honor.

Prodaja prinaša prednost tudi za Huawei, ki bo tako lažje opravil svoje poslanstvo usmerjanja v premijske telefone in omrežno infrastrukturo, a morda nakazuje tudi, da Huawei v ameriški politiki ne pričakuje zasuka do njih v naslednjem predsedniškem mandatu.

Honor posluje neodvisno od svojega zdajšnjega lastnika Huawei, njegovi izdelki so namenjeni predvsem mlajšim uporabnikom in tistim, katerim je cena zelo pomemben dejavnik pri nakupu. Foto: Honor

Beg od ameriških sankcij

Honor bi obdržal tako svojo blagovno znamko, ves razvoj in raziskave ter svoje dobavne kanale, kakor tudi večino svojih več kot sedem tisoč zaposlenih.

To je dokaz več, da je pravi razlog prodaje reševanje Honorja oziroma njegovo oddaljevanje od Huaweia in sankcij, ki so mu vsiljene. Honor sicer posluje povsem ločeno od svojega zdajšnjega lastnika in to tudi močno poudarja, a so mu ameriške oblasti naprtile enake omejitve.

Ni jasno, ali bo prodaja prepričala Washington

Najbolj boleče je, da tako nimajo dostopa do Googlovih mobilnih storitev in predvsem Googlove tržnice z aplikacijami Play Store in do tajvanskega proizvajalca TSMC, ki pri proizvodnji procesorjev Kirin uporablja ravno toliko ameriške tehnologije, da je tudi ta pod ameriškim embargom.

Toda ostaja vprašanje, ali bo ta prodaja prepričala Washington, da Honor izbriše s svojega seznama za embargo.

V treh letih na borzo

Prodajo Honorja bi lahko sklenili v naslednjega pol leta, še navajajo viri agencije Reuters, ki predvidevajo, da bi Honor lahko začel kotirati na borzi v naslednjih treh letih.

Huawei in Honor navedb ne komentirata in na novinarska vprašanja o tem ne odgovarjata, v molk pa se je zavila tudi vlada Shenzhena.

Digital China, čigar delnice so krepko poskočile ob neuradni napovedi nakupa Honorja, je v najnovejšem sporočilu za borzo sicer zanikala, da bi že dosegli tak dogovor, a neuradni viri namigujejo, da bi uradno potrditev prodaje Honorja lahko morda dočakali že v tem ali naslednjem tednu.

Nizke marže oklestile Honorjev dobiček

Telefoni znamke Honor predstavljajo dobro četrtino, natančneje 26 odstotkov od 51,7 milijona telefonov, ki jih je po ocenah analitikov družbe Canalys Huawei prodal po vsem svetu v letošnjih treh poletnih mesecih. Honor proizvaja tudi prenosne računalnike, tablice in pametne televizorje.

Honor je lani dosegel okrog 90 milijard juanov (11,5 milijarde) prihodka, a je zaradi nizkih marž pri cenejših telefonih njihov dobiček krepko manjši in je v istem obdobju znašal "le" šest milijard juanov, kar je slabih 770 milijonov evrov.