Kam v resnici pelje novica o tragični smrti princa z Bel Aira

Will in Jaden Smith naj bi umrla v prometni nesreči. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

V zadnjem tednu je zagotovo stisnilo marsikaterega uporabnika Facebooka, saj je lahko na družabnem omrežju naletel na novico, da sta umrla hollywoodski zvezdnik Will Smith in njegov sin Jaden. Oba sta še vedno živa in zdrava, gre pa za še eno v seriji prevar, ki z zlorabami znanih imen uporabnike poskusijo prepričati v klik na spletno povezavo, na kateri kar mrgoli nevarnosti.

Kako poteka prevara, ki temelji na lažni smrti slavne osebe?

Načrt goljufov je tak: izmislijo si, da je umrl zvezdnik svetovnega formata, in naredijo ustrezno grafiko ali priredijo videoposnetek, s katerim želijo uporabnika Facebooka prepričati, da o smrti slavne osebe poroča legitimen vir novic. V konkretnem primeru Willa Smitha in njegovega sina so si goljufi izposodili logotip ameriškega medija CNN.

Objava na družabnem omrežju Facebook uporabnika ob kliku pelje na spletno stran z videoposnetkom, na katerem resnična voditeljica oddajo na televiziji CNN začne z "Zelo mi je žal, da ...", nato pa se videoposnetek prekine in uporabnika pozove, naj nadaljevanje predvajanja potrdi še z enim klikom. Ta klik odpre okno za delitev objave na Facebooku – cilj prevarantov je namreč, da na svojo spletno stran preusmerijo čim več ljudi. Izsek iz oddaje televizije CNN v resnici seveda ne govori o Willu in Jadnu Smithu, temveč o drugi temi. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Šokantno sliko ali videoposnetek goljufi nato objavijo na omrežju Facebook, kdor nanj klikne, pa je preusmerjen na njihovo lastno spletno stran, kjer ga začnejo z vseh strani bombardirati oglasi za zmenkarije, izredno nazorne pornografske vsebine in priložnosti za hiter zaslužek.

Tole je še najmanj nazorna destinacija, kamor lahko pridemo po kliku na lažno novico o smrti Willa in Jadna Smitha. Gre za znano prevaro z obljubami o zaslužku, ki je pred kratkim zlorabila tudi ime slovenskega kriptomilijonarja Damijana Merlaka. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Na tej točki verjetno marsikdo dojame, da so ga speljali na led. A ker goljufi mečejo zelo široko mrežo, tovrstne objave pa si ogleda in deli več milijonov uporabnikov, je zelo mogoče, da jim kdo tudi nasede in posreduje svoje osebne podatke, v prvi vrsti e-poštni naslov in telefonsko številko.

Kot lahko vidimo tukaj, je Will Smith še vedno med živimi. Tole je fotografija, ki jo je včeraj objavil na Instagramu. Foto: Instagram

Legendarni Mr. Bean umre vsako leto

Lažna novica o smrti legendarnega Mr. Beana je skoraj brez izjeme vsakokrat viralna zato, ker marsikdo ve za igralčevo veliko ljubezen do hitrih športnih avtomobilov. Leta 2011 je bil Atkison s svojim redkim superšportnikom mclaren F1 sicer res udeležen v prometni nesreči, a ni staknil hudih poškodb. Zagotovo najprepoznavnejši Atkinsonov avtomobil je sicer tale rumeni mini, ki ga je vozil kot Mr. Bean. Foto: Reuters

Ena bolj odmevnih tovrstnih prevar, ki se na Facebooku v rednih časovnih intervalih pojavlja že nekaj let, je domnevna smrt britanskega igralca Rowana Atkinsona, ki ga ves svet pozna po liku legendarnega Mr. Beana oziroma gospoda Fižolčka.

Objava uporabnika z naslovom poskusi prepričati, da jo je objavil znani ameriški medij Fox News. Kdor je nanjo kliknil nazadnje, ko je krožila tudi med slovenskimi uporabniki omrežja Facebook, je prejel obvestilo, da je z varnostjo njegovega računalnika ali pametnega telefona nekaj hudo narobe.

Lani, ko se je prevara nazadnje pojavila tudi na slovenskem Facebooku, se goljufom ni ljubilo niti spremeniti letnice, pa čeprav so novico predstavljali tako, kot da naj bi Atkinson umrl pred kratkim. Foto: Facebook

Prevaranti so ga nato poskusili prepričati, da pokliče na navedeno telefonsko številko in osebi na drugi strani preda svoje podatke, med drugim tudi številko kreditne kartice, ali pa da namesti programsko opremo. Ta bi prevarantom lahko omogočila prevzem nadzora nad njegovim računalnikom ali pa bi ga okužila z virusom.

