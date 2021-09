Kakšna je prihodnost dela?

Jutranja rutina vožnje na delovno mesto in nato popoldne v novi prometni konici domov je stvar preteklosti. Trg dela je nepričakovano in hitro doživel korenito spremembo. Če so bila še pred pandemijo redka podjetja, ki so svojim zaposlenim omogočala delo na daljavo, je takih podjetij sedaj vse več. Ne govorimo več o dnevu ali dveh na mesec, pač pa o trajnem hibridnem modelu dela, ki omogoča delo kjerkoli in kadarkoli. To je model prihodnosti. Pa imate vse, kar za to potrebujete?

Delo na daljavo postaja nova realnost

Strah vodstvenega kadra v podjetjih, da bo delo na daljavo zmanjšalo produktivnost in negativno vplivalo na poslovanje, se je izkazal za neupravičenega. Raziskave kažejo, da delo na daljavo deluje. Vse več podjetji prepoznava pozitivne koristi, ki jih s seboj prinaša hibridna oblika, ki tako že postaja standard prihodnosti.

Ko govorimo o srednjih in večjih podjetjih, se ocenjuje, da bo do leta 2025 že kar sedemdeset odstotkov podjetij omogočalo delo od doma vsaj petkrat na mesec. Na drugi strani so manjša in novoustanovljena podjetja, startupi, tisti, ki so šele na začetku svojega razvoja in so na poti do svojih ciljev še toliko bolj pozorni na vsakršne stroške. Hibridni model dela je zanje še kako priročen, saj jim omogoča, da zmanjšajo svoje delovne prostore in s tem občutno zmanjšajo tudi fiksne stroške.

Delovni nomadi so že med nami

Se želite tudi vi počutiti kot delovni nomad? Svoje delo opraviti kjerkoli in kadarkoli? Morda celo iz tujine? Si predstavljate, da lahko potujete po svetu, hkrati pa še vedno opravljate svoje delo in imate s tem reden dohodek? Da, tudi to je mogoče.

Delovnik od osmih do štirih, od devetih do petih, redno registriranje na registratorju o prihodu na delovno mesto in ob odhodu so navade, ki si jih vse več zaposlenih ne želi. Delodajalci si na drugi strani želijo zaposlene, ki bodo motivirani in posledično produktivni. Podobno kot skrajšani delavniki, ki jih ponekod po svetu že uvajajo, zaposlenim pa s tem omogočajo več prostega časa, tudi hibridni model dela, ki zaposlenim prinaša več svobode in prosto razporejanje časa, dviga produktivnost. Zato ni presenetljivo, da ga uvaja vse več podjetij na takšen ali drugačen način.

Z vrhunsko opremo do najboljših rezultatov

Seveda so možnosti za delo na daljavo v prvi vrsti odvisne od vrste dela, ki ga nekdo opravlja, a vsi, ki opravljajo delo, ki ga je mogoče delati kjerkoli in kadarkoli, potrebujejo ustrezno opremo. V prvi vrsti potrebujete kvalitetno opremo, ki vam bo omogočala hitro in enostavno uporabo, pa vendar mora biti oprema tudi stilsko dovršena, s čimer bo prijetna tudi za oko. Prav tako imajo v svoji ponudbi pri proizvajalcu vrhunske tehnične opreme Logitech.

Komplet brezžične tipkovnice in miške Tipkovnica, odporna na razlitje tekočin. Vir: Logitech

Številni električni kabli za zaslonom prenosnega ali namiznega računalnika so stvar preteklosti. Kazijo namreč delovno okolje, še posebej pa so nepraktični pri hibridnem načinu dela, ki pomeni, da svojo delovno opremo pogosto selimo med različnimi lokacijami. Zato mora biti ta tehnološko in vizualno dovršena, predvsem pa enostavna za prenašanje, priklop in uporabo. Prav to omogoča komplet brezžične tipkovnice in miške Logitech MK540 Advanced.

Tako tipkovnica kot miška se z vašim računalnikom povežeta preko brezžičnega USB sprejemnika s tehnologijo 2,4 GHz, ki omogoča doseg do kar deset metrov. Tipkovnica je izjemno tiha, ima nastavljiv nagib, črke na tipkovnici pa izjemno obstojne. Posebno dobrodošla lastnost tipkovnice je tudi, da je odporna na vodo, govorimo seveda o morebitnem politju pijače ali česa podobnega. Življenjska doba njene baterije je kar 36 mesecev. V kompletu s tipkovnico je tudi brezžična optična miška, katere baterija ima življenjsko dobo do 18 mesecev. Ergonomska oblika z naprednim optičnim sledenjem omogoča enostavno uporabo tako desničarjem kot tudi levičarjem.

Spletna kamera s Full HD ločljivostjo

S kakovostno spletno kamero s Full HD ločljivostjo do pogovorov, ki dajejo občutek, kot bi potekali v živo. Vir: Logitech Izjemno pomembna oprema, ki jo potrebuje vsaka hibridna pisarna, je tudi kakovostna spletna kamera, ki vam omogoča komunikacijo z ljudmi po vsem svetu. Vse pogosteje se komunikacija namreč seli na splet, saj ta omogoča hitro, enostavno, hkrati pa tudi cenovno ugodno komunikacijo. Vse, kar potrebujete, je namreč internetna povezava in že lahko kličete tudi na drug konec sveta. Dandanes preko spleta že potekajo tako razgovori za službo, kot tudi najrazličnejša izobraževanja, sestanki, roditeljski sestanki itd.

Spletna kamera C922 proizvajalca Logitech je kot nalašč za kakovostno spletno komunikacijo. Ponaša se s Full HD ločljivostjo in samodejnim HD ostrenjem slike ter stereo mikrofonom za neprekinjene pogovore. Primerna je tudi za snemanje posnetkov za YouTube in Twitch, saj zagotavlja stereo zvok in samodejno nastavitev svetlobe. Za še lažjo uporabo pri hibridnem načinu dela je kamero mogoče s pomočjo sponke namestiti na samostoječe stojalo, prenosni računalnik ali monitor.

Slušalke z mikrofonom, ki odpravlja hrup iz okolice Do ušes prijazne slušalke z mikrofonom, ki odpravljajo odvečen hrup iz okolice. Vir: Logitech

Za lažje delo na daljavo med nujno opremo sodijo tudi slušalke. Logitech ponuja slušalke z mikrofonom H390, ki jih odlikuje vrhunska kakovost digitalnega zvoka z izjemno čistim stereo zvokom. Ta bo poskrbel, da boste imeli na spletnem sestanku občutek, kot da sestankujete v živo.

Blazinice slušalk so iz umetnega usnja, izjemno mehke in zato prijazne do ušes. Nastavljiv trak za glavo zagotavlja še dodatno udobje pri uporabi. Vgrajen zložljiv mikrofon bo poskrbel, da bo zvok iz okolice ostal tam, kamor sodi, zato ne bo motil vašega pogovora.