Kako varen je vaš digitalni dom?

Vsi, ne samo zvezdniki, se včasih znajdemo pred dilemo, kako zaščititi svojo spletno identiteto. Nedavna raziskava, ki so jo izvedli v sodelovanju z matično družbo aplikacije Facebook Meta, je pokazala, da je za kar 59 odstotkov slovenskih uporabnikov družbenih omrežij vdor v račun stresen dogodek, a jih hkrati le 28 odstotkov uporablja dvostopenjsko preverjanje pristnosti, eno izmed najučinkovitejših zaščit pred poskusi vdora.

Računi na družbenih omrežjih vsebujejo nekatere izmed naših najdragocenejših podatkov. Facebook ponuja varnostne funkcije, ki pomagajo ščititi vaše račune. Foto: Getty Images

Posledice morebitnega vloma v vaš "digitalni dom" Animacija, ki so jo pri Meti pripravili na dan varne rabe interneta, tega zaznamujemo 8. februarja, spodbuja ljudi, da uvedejo dvostopenjsko preverjanje pristnosti ter pregledajo svoje varnostne nastavitve in s tem zaščitijo svoje informacije in račune. Ogled videa: ¸

Preprosti koraki, s katerimi poskrbite za digitalno varnost

Računi na družbenih omrežjih vsebujejo nekatere izmed naših najdragocenejših digitalnih spominov in nam pomagajo ostati v stiku z najdražjimi. Lahko bi rekli, da so neke vrste naš digitalni dom.

Facebook in druge spletne storitve ponujajo varnostne funkcije, ki pomagajo ščititi vaše račune in skupnost, ter so preproste za uporabo.

"Varnost in zaščita naših uporabnikov je vedno ena naših glavnih prioritet. Odkar se nas večina še bolj zanaša na tehnologijo, ki nam je v pomoč, da ostanemo v stiku z družino in prijatelji po svetu, so varnostni ukrepi za zaščito na spletu ključnega pomena. Pregled zasebnosti vašega računa na Facebooku je izjemno preprost, zato vse uporabnike spodbujamo, da za to porabijo vsaj nekaj minut," pravi Eva Ivančič, vodja javne politike pri Meti.

Največja škoda: okrnjen ugled

Na vprašanje, kaj bi bila najhujša posledica vdora, je več kot polovica Slovencev, natančno 53,3 odstotka slovenskih uporabnikov družbenih omrežij, omenila morebitno škodovanje ugledu, če bi heker objavljal sporočila v njihovem imenu ali jih pošiljal njihovim prijateljem, 40 odstotkov jih je omenilo dostop do zasebnih sporočil, 32 odstotkov pa jih je omenilo možnost ogoljufanja njihovih prijateljev.

Čeprav ljudje priznavajo potencialni vpliv vdora, je zanimivo, da je le 25 odstotkov anketirancev povedalo, da uporabljajo dvostopenjsko preverjanje pristnosti, eno najučinkovitejših obramb.

Prav tako ni nepomemben podatek, da približno četrtina slovenskih uporabnikov družbenih omrežij (24 odstotkov), sploh starejših, nikoli ne spreminja svojih gesel na družbenih omrežjih, 37 odstotkov pa jih geslo zamenja manj pogosto kot enkrat na leto.

V treh korakih do izvrstne varnosti

Dobra novica je, da je kar 91 odstotkov Slovencev izjavilo, da so pripravljeni porabiti več kot pet minut za izboljšanje varnosti svojega računa, kar je natanko toliko, kot potrebujemo za nastavitev dvostopenjskega gesla.

Za vse, ki si želijo izboljšati svojo digitalno varnost, je Meta pripravila preproste korake, kako to storiti.

Za pregled varnostnih nastavitev in nastavitev zasebnosti na Facebooku ali za aktivacijo dodatnih varnostnih možnosti obiščite https://www.facebook.com/privacy/checkup. Zaščitite svoje geslo. Ne uporabljajte enakega gesla kot na drugih mestih.

Geslo ne sme vsebovati vašega imena ali priljubljenih besed – biti mora takšno, da ga je težko uganiti. Več informacij o ustvarjanju močnega gesla lahko najdete tudi na strani z varnostnimi ukrepi.

Svojih podatkov za prijavo nikoli ne delite z nikomer. Vključite opozorila o prijavi in dvostopenjsko preverjanje pristnosti. Dvostopenjsko preverjanje pristnosti je način, s katerim znatno okrepite svojo varnost. Ko se nekdo prijavi v račun z nove naprave ali neznane lokacije, mora poleg vnosa gesla vnesti dodatno kodo, ki jo prejme na mobilno napravo, na primer prek SMS-sporočila ali posebne aplikacije.

Prav tako je pametno omogočiti opozorila ob prijavi. Tako boste prejeli posebno obvestilo, če se bo nekdo poskusil prijaviti v vaš račun z neznane naprave ali spletnega brskalnika.

Pomen informacijske varnosti

Prav tako so pomen informacijske varnosti s katerim lahko vsak posameznik vpliva na varnost lastnih podatkov izpostavili na Uradu vlade RS za informacijsko varnost: "Ne le pri uporabi družbenih omrežij, tudi drugače bodite previdni na internetu. Sledite tudi nasvetom programov Varni na internetu in SAFE.si ter URSIV na Twitterju (@URSIV_Slovenia)," je priporočila za varnost posameznika na internetu izpostavil Marjan Kavčič, vodja sektorja na Uradu Vlade RS za informacijsko varnost (URSIV).