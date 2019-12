Kako se izogniti polenom, ki jih življenje meče pod noge?

Oglasno sporočilo

Kolikokrat ste si zastavili novoletne zaobljube, pa potem pozabili nanje. Mogoče vam je zmanjkalo motivacije in ste zato ob prvi priložnosti stopili iz poti, ki ste si jo v mislih natančno zamislili. Ne storite tudi letos enake napake. S pozitivnim odnosom, trdim delom in malce sreče lahko namreč dosežete vse. Kar pa je volja najbolj pomembna, vam predlagamo, da upoštevate nekaj preprostih pravil.

1/ Razmišljajte na veliko…

Posamezniki, ki si zastavijo visoke cilje, redko izgubijo motivacijo, zato je pomembno, da si zastavite cilj, ki vam bo ogrel srce in telo. Čim bolj je cilj mamljiv, močnejša in trajnejša bo motivacija, da ga dosežete.

2/ … a cilje pametno zastavite.

Brez jasno zastavljenih ciljev se lahko hitro izgubite na megleni poti. Če pa jih poznate, potem jih lahko izpolnite korak za korakom. Cilje in podroben načrt, kako jih boste dosegli, obvezno tudi zapišite, da ne ostanejo le sanje in dober namen.

Cilje zapišite pametno po načelu SMART:

Cilji naj bodo specifični in čim bolj podrobno opredeljeni,

da lahko izmerite učinke in dosežene stopnje.

Postavljeni morajo biti tako, da so dosegljivi,

predvsem pa vam morajo veliko pomeniti in biti skladni z vašimi vrednotami.

Zadnje, a ne najmanj pomembno, pa je določanje časa, v katerem jih boste dosegli, ki mora biti jasno opredeljen.

Namesto nedorečenih želja »želim doseči boljšo telesno pripravljenost« ali »želim shujšati«, zapišite »do 1. junija bom izgubil 5 kilogramov telesne teže«. Le tako boste namreč lahko hitro in preprosto ugotovili, ste ali niste dosegli zastavljenega cilja.

3/ Nagrada tudi za majhne korake

Izredno pomembno je vedeti, da je napredek dosežen. Pozitivni dosežki, včasih tudi majhni premiki proti cilju, pomagajo ohraniti samozavest in motivacijo, saj vam dokazujejo, da ste na pravi poti. Če je vaš cilj lepši videz, potem redno merite obseg bokov, stegen, pasu in fotografirajte svoje telo. Med pripravami na maraton pa spremljajte, kako hitro pretečete kilometer. Ko opazite napredek, je na vrsti nagrada. Pojdite v kino ali si kaj lepega kupite.

4/ Navade za nadpovprečne rezultate.

Številni uspešni posamezniki so izpopolnili proces motiviranja z izvajanjem rutinskih jutranjih in večernih dejavnosti. Pomemben pa ni čas motivacijskih »ritualov«, pomembno je, da jih ponavljate. To je lahko vodenje dnevnika, zbujanje neobičajno zgodaj, meditacija ali ledena kopel. Karkoli, kar vas ohranja sveže in um usmerja na pravo pot.

5/ Naj vas dvomljivci ne zmedejo,…

Izogibajte se negativno usmerjenim posameznikom, ki bodo izkoristili vsak trenutek za prepričevanja, da ciljev ne boste dosegli. Zaradi njihovih strupenih jezikov lahko začnete dvomiti vase, v svoje sposobnosti. Negativno mišljenje slabo vpliva na motivacijo, zato se osredotočite na pozitivno razmišljanje in občutek hvaležnosti.

6/ …vendar sledite voditeljem

Opazovanje posameznikov, ki jim je uspelo premagati ovire, dobro vpliva tudi na vašo motivacijo. Mednje sodita Poljaka Michał Woroch in Bartosz Mrozek, ki kljub invalidnosti načrtujeta premagati krožno pot Anapurna v Nepalu. Odprava »Wheelchaitrip Humalayas Challenge 2020« vključuje 230 kilometrov poti, ki jo bosta poskušala premagati na posebej zasnovanih električnih vozičkih. Največji izziv pa bo verjetno vzpon na goro Thorung La visoko 5416 metrov.

Delite svojo zgodbo

Huawei s sporočilom »Ključ do uspeha je v tebi« želi spodbuditi, da nikdar ne smete obupati in prenehati pisati svoje sanjske zgodbe. Če padete, vstanite in poskusite znova. Ko vam hočejo vzeti pogum, dokažite, da zmorete. Pokažite svojo predanost ciljem in sanjam, v katere resnično verjamete. To je moč, ki lahko premaga katero koli oviro.

Zato delite svoje zgodbe in berite zgodbe drugih, ki niso obupali. Več motivacijskih zgodb najdete na tem mestu, zgodbo Michała in Bartosza pa si lahko ogledate tudi v video posnetku.

