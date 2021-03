Kako preprečiti škodo neslutenih razsežnosti?

Število kibernetskih napadov na poslovne in osebne računalniške sisteme se je lani močno povečalo in trend se nadaljuje tudi letos, saj je vedno več naprav povezanih med seboj.

Poleg tega vedno več posameznikov in podjetij uporablja računalniške storitve v oblaku, nekaj pa k neželenemu poslabšanju računalniške varnosti dodajajo tudi nova mobilna omrežja pete generacije.

5G sicer omogoča veliko večje količine prenesenih podatkov in povsem nove storitve, kar pa za seboj potegne tudi več ukradenih podatkov, zato je dobro, da se na nove razmere na področju računalniške varnosti pripravijo tako podjetja kot tudi posamezniki.

Nove razmere – novi pristopi tudi pri računalniški varnosti

Še toliko bolj, ker zaradi epidemije veliko ljudi dela od doma. Zaradi tega je veliko več domačih osebnih računalnikov in zasebnih mobilnih naprav povezanih s službenimi podatki, kar je ob morebitnem vdoru v sistem vzrok za škodo neslutenih razsežnosti. Kar naenkrat imajo napadalci ogromno vstopnih točk za kibernetske napade.

Marsikateri domači računalniški sistem ni ustrezno varnostno posodobljen. Kako si zagotoviti visoko stopnjo kibernetske varnosti, da bomo lahko kos morebitnim vdorom, zlonamerni programski opremi in kraji podatkov?

Skrb za dobro preventivo je nujna

Vsak računalniški sistem je ranljiv in za nedotakljivost svoje opreme ter podatkov lahko veliko naredimo uporabniki sami. Ena izmed prvih stvari, ki jo morate narediti za varnost vašega računalnika, je namestitev protivirusnega programa. Izbira programov je velika. Pomembno je, da imate nameščen in uporabljate le en protivirusni program.

Če pride do okužbe z računalniškim virusom ali zlonamerno programsko opremo, računalnik začne delovati čudno. Lahko se upočasni, ob zagonu brskalnika se odpirajo nenavadne spletne strani, močno se poveča pretok podatkov z interneta in na internet.

Nekaj napotkov, kako se izogniti varnostnim incidentom na svojem računalniku:

Gesel in kod ne delimo z nikomer.

Ne odpiramo sumljive pošte oziroma priponk v sumljivih elektronskih sporočilih.

Sproti nameščamo vse dosegljive programske posodobitve in popravke.

Uporabljamo preverjene varnostne programe in pripomočke za zaščito pred virusi.

Omogočimo požarni zid, ki deluje kot prepreka med računalnikom in omrežjem.

Varen digitalni svet

Razvoj informacijsko-telekomunikacijskih tehnologij ponuja vedno boljše rešitve in novosti, ki nam olajšajo življenje, vendar hkrati prinašajo tudi številne grožnje in pasti.

Za zagotavljanje informacijske varnosti imamo uporabniki na voljo veliko različnih rešitev, a najbolj zanesljiva je tista, pri kateri nam ponudnik hkrati ponudi tudi strokovno podporo, saj veliko uporabnikov ni veščih uporabe sodobne informacijske tehnologije.

Podjetje Si splet, ki je kot ESET Slovenija odgovorno za ESET-ovo partnersko mrežo, izvaja uporabniško in tehnično podporo v slovenskem jeziku, kar je poleg odlične zaščite edinstvena prednost ESET-ove ponudbe in zagotavlja neprimerljivo uporabniško izkušnjo.

Učinkovite so namreč tiste varnostne rešitve, ki jih uporabniki raje in predvsem preprosteje uporabljajo.

Si splet kot ESET Slovenija že 20 let skrbi za razvoj kibernetske varnosti med slovenskimi podjetji, javnimi ustanovami in domačimi uporabniki. Slovenske uporabnike ESET-ovih vodilnih varnostnih rešitev podpirajo z zaokroženim portfeljem poslovnih storitev, od varnostnih pregledov in svetovanja do namestitve in uvedbe rešitev ter usposabljanja uporabnikov.

Celovita digitalna zaščita za vse

V tujini in doma je zelo priznana večkrat nagrajena zaščita računalniških sistemov za poslovno in zasebno uporabo podjetja Si splet.

Na zadnjem laboratorijskem testu najboljših protivirusnih programov za računalniške sisteme Windows, ki so ga izvedli varnostni inženirji vodilne neodvisne organizacije za preizkušanje varnostnih rešitev za poslovne in domače uporabnike AV-TEST, sta varnostna programa ESET Endpoint Security 7.3 in ESET Internet Security 13.2 dosegla najboljši mogoč rezultat v kategorijah zaščite in uporabnosti.

Zaradi odličnih rezultatov so ocenjevalci ESET-u v poročilu AV-TEST Product Review and Certification podelili naziv Top Product.