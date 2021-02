Kako postati uspešen vloger?

Oglasno sporočilo

Za začetek svoje poti vloger ne potrebuje veliko. Le telefon in profil na izbranem družbenem omrežju. Vsaj dokler snemanje vloga oziroma spletnega dnevnika jemlje kot hobi za prosti čas in ne kot poklic, s katerim se preživlja. Ko se nekdo odloči, da bo vloganje njegova služba, pa se mora svoje obrti lotiti premišljeno in strukturirano. Ni namreč mačji kašelj postati priljubljen vloger z velikim številom sledilcev. Ključna sta predvsem ideja, ki bo zanimala širše občinstvo, in čas. Snemanje in urejanje videov namreč zahteva kar nekaj ur. Poleg tega morate biti iznajdljivi in ustvarjalni pri oblikovanju scenarijev, vloge objavljati vsaj enkrat na teden in imeti zvrhan koš potrpežljivosti. Preteče lahko kar precej vode, preden se začnejo kazati uspehi v obliki številnih sledilcev in ogledov.

Resno vloganje zahteva celega človeka in ves njegov čas. Narediti si morate dnevni, tedenski, morda celo mesečni načrt snemanja ter ga prilagajati glede na dogajanja, ki jih ne morete predvideti. Ni pomembno le to, da znate kadrirati in držati napravo, s katero snemate sebe in svojo okolico. Preden se tega lotite, si morate zamisliti in napisati scenarij. Natančne napotke – snemalno knjigo, ki bo pomagala prihraniti čas in živce. Seveda improvizacija ni prepovedana, celo priporočljiva je, saj je vlog zaradi nje bolj pristen. A če se zanašate zgolj nanjo, potem se lahko zgodi, da na koncu ne boste ničesar posneli, saj bodo posnetki zanič, za nove pa vam bo zmanjkalo časa. Najboljša je torej uravnotežena kombinacija scenarija in improvizacije.

Idealna kamera za vse razmere

Ko je scenarij oblikovan in ste z njim zadovoljni, je na vrsti snemanje. Zadnje čase vse več vlogerjev v te namene uporablja pametne telefone, saj so njihove kamere dovolj zmogljive tudi za videoposnetke profesionalne kakovosti. Cenejši so od namenskih videokamer, lažje prenosljivi in uporabni še za druge naloge, ne le za snemanje. Priporočamo pa vam, da imate tudi primeren stativ in selfi palico, saj se bosta prej ali slej izkazala za nepogrešljiva dodatka, brez katerih nekaterih zamišljenih prizorov ne boste mogli posneti.

V vlogi pripomočka za snemanje vas bo navdušil pametni telefon Huawei Mate 40 Pro. Glavni kameri omogočata snemanje videoposnetka v kinematografskem razmerju 3 : 2. S funkcijo stabilizacije snemanje videoposnetkov v ločljivosti 4K še nikdar ni bilo tako preprosto, pogon visokega dinamičnega razpona pa poskrbi za uravnoteženo osvetlitev tudi med uporabo ekstremnih kontrastov. Na voljo sta še funkciji sledenje posnetku in urejevalnik zgodb s pravimi kinematografskimi učinki. Posnetkom je preprosto dodajati glasbeno podlago, filtre in učinke. Z usmerjenim mikrofonom in zvočno povečavo prav tako ni zanemarjena kakovost zvoka v videoposnetkih.

Snemanje je le delček ustvarjalnega procesa

Ko imate gradivo posneto, pride na vrsto ključni čarobni del – urejanje, ki bo dalo vlogu rdečo nit. Ta del bo zahteval največ vašega časa. Najprej boste morali odstraniti nepotrebne "sestavine", potem popraviti posnetke slabše kakovosti in na koncu še dodati elemente, ki bodo poskrbeli za konstantno pozornost gledalca. Vlog lahko urejate neposredno na telefonu, zlasti če je ta zmogljiv in ima velik zaslon, kot na primer Mate 40 Pro, ali pa na računalniku. V drugem primeru najbolje kar na prenosniku, ki ga imate lahko vedno s sabo.

Odličen za takšno nalogo je Huaweiev prenosnik MateBook X. Njegove strojne zmogljivosti bodo kos vsaki nalogi, naj bo še tako zahtevna, in ker je obenem še majhen in lahek, ga boste lahko imeli vedno pri roki. Prepričal pa vas bo tudi izredno kakovosten zaslon s tankimi robovi, razmerjem 3 : 2 in visoko ločljivostjo 3.000 x 2.000 pik, saj boste na njem lahko v vsakem trenutku preverili, kako kakovosten je vaš videoposnetek. Pomagala vam bo tudi tehnologija Huawei Share, saj boste z njo hitro in preprosto brezžično povezali prenosnik in pametni telefon za lažje prenašanje datotek med njima.

Pomagajte si s priročnimi aplikacijami Vlogerju so še kako lahko v pomoč različne aplikacije, ki mu pomagajo pri urejanju videa, pisanju scenarija, iskanju informacij in številnih drugih stvareh. Vse lahko poišče v Huaweievi trgovini AppGallery in s pomočjo vsestranskega iskalnika Petal Search, ki sta na telefonu Mate 40 Pro že nameščena. Eden najbolj znanih slovenskih vlogerjev Ciril Komotar, ki je znan po tem, da vse svoje vloge posname, uredi in objavi s Huaweievim telefonom, priporoča aplikaciji VivaCut za urejanje in montažo videoposnetkov ter PhotoEditor za obdelavo fotografij.

Naročnik oglasne vsebine je Huawei.