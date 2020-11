Zdravila niso vedno samo zdravilna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prepogosto se pozablja, da je dokazana učinkovitost nekega zdravila, cepiva ali terapije le en korak na poti do širše uveljavitve. To se izrazito vidi zdaj, ko ves svet pričakuje neko čudežno zdravilo, cepivo ali terapijo proti covid-19 in pod bremenom epidemije težko sprejema dejstvo, da tega kljub številnim spodbudnim kazalnikom še ne bo ta teden ali ta mesec.

Praviloma je še zahtevnejše kot dokazati učinkovitost nekega zdravila, cepiva ali terapije ugotoviti oziroma se prepričati, da ni stranskih učinkov ali vsaj da so ti stranski učinki manjše zlo od prednosti, ki jih novo zdravilo, cepivo ali terapija prinaša.

Bolniki z rakom še predobro vedo, kaj so stranski učinki

To neizprosno dejstvo najbolj občutijo bolniki z rakom, enim od največjih morilcev današnjega časa, ko kemoterapija zanje ostane edino upanje za premagovanje te krute bolezni.

Bolniki z rakom še predobro vedo, kakšna so tveganja za nezaželene stranske učinke pri zdravljenju te krute bolezni.

Pri kemoterapiji sta namreč dva zelo pomembna izziva: kako upravljati neprijetne in škodljive stranske učinke kemoterapije ter kako najti pravo ravnovesje med prizadevanji za popolno odstranitev vseh rakastih celic in ohranjanjem vseh zdravih celic.

Kemoterapija ubija tudi zdrave celice

Celice tumorja rastejo in se množijo hitro in nenadzorovano, zato so zdravila pri kemoterapiji ustvarjena za uničevanje tako hitro rastočih celic. Žal pa kemoterapija ni dovolj selektivna, zato nastradajo tudi zdrave hitro rastoče celice.

Kostni mozeg, kjer se hitro ustvarjajo različne vrste krvničk, je med bolj občutljivimi tkivi. Približno četrtina bolnikov s pljučnim rakom, ki prejemajo standardno terapijo z zdraviloma gemcitabin in karboplatin, razvije življenjsko ogrožajoče stranske učinke na kostnem mozgu, zaradi česar je v večini primerov zdravljenje nujno prekiniti.

Odgovor imajo specifični genetski podpisi

Znanstveniki z univerze v Linköpingu na Švedskem so predstavili model, s katerim lahko napovejo raven tveganja za pojav resnih škodljivih stranskih učinkov kemoterapije na krvno sliko in stanje kostnega mozga.

Genetska analiza specifičnih genetskih podpisov omogoča prepoznavo tistih bolnikov z rakom, pri katerih je tveganje za neželene stranske učinke kemoterapije izrazitejše.

Ugotovili so, da je z genetsko analizo specifičnih genetskih podpisov mogoče opredeliti bolnike, pri katerih je povečana verjetnost neželenih stranskih učinkov.

Primernejše zdravljenje že od začetka

To bo zdravnikom omogočilo natančnejše prilagajanje terapije vsakemu posamezniku – tisti z nižjim tveganjem za stranske učinke bodo lahko prejemali močnejše odmerke za odločnejše ukrepanje, pri tistih, ki bi jim takšno zdravljenje bolj verjetno povzročilo škodljive stranske učinke, pa bi takoj uvedli drugačno zdravljenje.

O svoji raziskavi in njenih ugotovitvah so poročali v znanstveni reviji Nature npj Systems Biology and Applications. Pred uvedbo modela v klinično zdravljenje bodo potrebne dodatne študije, gotovo bo v pomoč, da v sisteme zdravstvene oskrbe vstopajo napredne metode genetske analize.