Kako dolgo še epidemija? Odgovor ponuja slovenski znanstvenik.

"Do kdaj bo še tako?" se v novem videoposnetku sprašuje profesor dr. Dragan Marušič z Univerze na Primorskem in nato tudi poda preprost odgovor: kolikor časa gor, toliko dol.

Potek posameznega vala epidemije je v veliki meri simetričen, pojasnjuje Marušič. To pomeni, da naraščanje in nato upadanje števila okužb na sprejemljivo raven praviloma trajata enako dolgo.

Točki preloma sta, pojasnjuje matematik, dan, ko število aktivno okuženih posameznikov doseže najvišjo raven, in dan, ko se število aktivno okuženih oseb izenači s številom tistih, ki so po prestajanju bolezni okrevali.

Potek prvega vala epidemije koronavirusa v Sloveniji Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

V prvem valu epidemije novega koronavirusa v Sloveniji je med tema mejnikoma dober teden dni. Število aktivno okuženih je vrhunec doseglo 3. aprila (609 po podatkih Covid-19 Sledilnika), s številom ozdravelih posameznikov pa se je izenačilo 10. aprila.



Konec epidemije smo razglasili 31. maja, aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom pa je bilo takrat le sedem. Število novih okužb smo na obvladljivo raven sicer spravili že ob koncu aprila, ko je vlada tudi umaknila ukrepe, ki so veljali za najbolj omejujoče.

V Sloveniji je z novim koronavirusom trenutno aktivno okuženih 20.987 ljudi, je razvidno iz podatkov Covid-10 Sledilnika. Gre za številko, ki temelji na številu opravljenih testov na novi koronavirus – prava je po ocenah strokovnjakov najverjetneje vsaj trikrat višja. Foto: Getty Images

Kakšno je trenutno stanje v državi?

Profesor Marušič je v videoposnetku, ki je bil objavljen 29. oktobra, ocenil, da je razmerje med aktivno okuženimi in ozdravelimi posamezniki med trenutnim drugim valom epidemije približno tri proti ena. To pomeni, da bo število aktivno okuženih še nekaj časa naraščalo, preden se bo stanje začelo umirjati. Gre za ugotovitev, ki sovpada tudi s pričakovanji stroke.

Po besedah Marušiča je zdaj treba počakati, da število aktivno okuženih v tem valu epidemije doseže najvišjo točko in se nato izenači s številom ozdravelih. Krivulja se bo nato obrnila navzdol, potrebovali pa bomo seveda še nekaj časa, da dosežemo raven pred ukrepi, je pojasnil.

Kaj je ta želena raven – ali je to 50, 100 ali 200 novih primerov dnevno –, pa bo stvar odločitve zdravstva in oblasti, je še dejal Marušič. Kriterij za to mora biti po njegovem mnenju nemoteno delovanje zdravstvenih kapacitet in gospodarstva.

