Kako dobiti originalni Windows 11 že za 9,99 €?

Z Windowsom 11 bo vaš računalnik hitrejši v primerjavi z Windowsom 10. Windows 11 je boljši predvsem zaradi načina, kako obdeluje procese, kar lahko vidite, če odprete upravitelja opravil. Pri Microsoftu pravijo, da Windows 11 veliko bolje upravlja s spominom in tako podpira programe, ki jih imate odprte v ospredju. To pomeni, da ima centralna procesna enota več moči kot pri ostalih sistemih. Pred kratkim je Microsoft na uradni spletni strani začel prodajati Windows 11 in nehal s prodajo digitalnih licenc za Windows 10. Če konfiguracija vašega računalnika podpira nadgradnjo na Windows 11, je to odlična izbira, če želite hitrejši, varnejši in sodobnejši operacijski sistem.

Pri Keysoffu so začeli z valentinovo razprodajo. Originalni Windows 11 Professional stane samo 10,45 €, če potrebujete več kot enega, pa lahko izberete še ugodnejši paket za pet računalnikov, kjer Windows 11 Pro stane samo 9,99 €/računalnik. Windows 11 Home lahko dobite že za 9,65 €/računalnik. Na Keysoffu pa še vedno lahko kupite tudi digitalno licenco za operacijski sistem Windows 10. Dobite ga lahko že za samo 6,22 €/računalnik.

Posebna, časovno omejena ponudba. Originalni operacijski sistem Windows in doživljenjski MS Office

Posebna razprodaja operacijskih sistemov Windows

Poleg tega Keysoffova bogata ponudba vključuje tudi pakete Microsoft Officea, od starejše različice Office 2016 za starejše in manj zmogljive sisteme do najnovejše različice Microsoft Office 2021, ki stane samo 26,25 €. Če jih kupite več, lahko več tudi prihranite. Najnižja cena originalnega Officea 2021 je samo 13,85 €/računalnik. V primerjavi z uradno Microsoftovo ceno boste prihranili več kot 90 %.

Posebna, časovno omejena ponudba. Doživljenjski MS Office že za 13,85 €

62-odstotni popust na več Officeov in pakete (koda: BP62)

50-odstotni popust na več različic operacijskega sistema Windows (koda: BP50)

Tudi če potrebujete še več računalniških orodij, je Keysoff pravi naslov za vas. Na Keysoffu lahko kupite orodja in programe za čiščenje računalnika, stiskanje datotek, urejanje fotografij, optimizacijo sistema, večjo produktivnost in protivirusno zaščito.

Računalniška orodja (brez kode za popust)