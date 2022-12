Kako dobiti originalni Windows 10 Pro za samo 6 €? V Keysoffovi razprodaji ob 12. 12. vam nudimo še več popustov

Vsebino omogoča Century Genius Ltd.

Če gledamo računalnik kot celoto, je Windows 10 še vedno kralj operacijskih sistemov. Ne skrbite glede varnosti in stabilnosti Windowsa 10. Microsoft ga bo posodabljal in popravljal še do leta 2025. Uradna cena Windowsa 10 Pro je 199,99 $, kar je velik strošek, a v Keysoffovi razprodaji ob 12. 12. vas čakajo največji popusti. Paket originalnih Windows 10 Pro za dva računalnika stane le 12,12 €, 6,06 € na računalnik. Prihranili boste več kot 90 %.