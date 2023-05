Kaj se je dogajalo z Ajpesovo spletno stranjo?

Spletni brskalniki so slovenske uporabnike, ki so danes poskusili dostopati do spletne strani ajpes.si, obvestili, da njihova povezava ni zasebna oziroma da morda nekdo poskuša ukrasti njihove podatke. Nekateri spletni brskalniki so uporabnikom, če so sprejeli tveganje, kljub temu dovolili dostop do spletne strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, nekateri pa so jo povsem blokirali.

V čem je bila težava, ni težko ugotoviti: 5. maja ob 01:59:59, torej danes zelo zgodaj zjutraj, je potekel rok veljavnosti digitalnega certifikata SSL, ki ga spletne strani uporabljajo za zagotavljanje varnosti spletnega mesta oziroma varne izmenjave podatkov med strežnikom, na katerim gostuje spletna stran, in uporabnikom oziroma obiskovalcem spletne strani.

Digitalno potrdilo, ki ga je uporabljala spletna stran Ajpesa, je bilo izdano 25. aprila lani. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Spletna stran Ajpesa je od zgodnjega popoldneva sicer ponovno dostopna, saj so pridobili novo digitalno potrdilo SSL, ki mu rok veljavnosti poteče 8. maja 2024.