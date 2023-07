Kaj ponuja najhitreje rastoči ponudnik fiksnih telekomunikacijskih storitev?

Oglasno sporočilo

A1 Slovenija je po podatkih Akosa v zadnjih dveh letih najhitreje rastoči ponudnik fiksnih storitev pri nas. Uporabnike navdušuje najboljše razmerje med kakovostjo in ceno na trgu ter širok nabor dodatnih vsebin za še več zabave pred televizijskimi sprejemniki. Poleg najbolj priljubljenih evropskih nogometnih lig ter platform HBO Max in NBA League Pass je A1 edini operater, ki v vse svoje TV-pakete brezplačno vključuje storitev VOYO.

Foto: A1 Slovenija

Paketi A1 Net + TV prvo leto s 40-odstotnim popustom

Paketi A1 Net + TV, ki poleg hitrega interneta in raznolikih TV-programov ponujajo zabavo za vso družino, so za nove naročnike na voljo po znižani ceni s kar 40 odstotkov popusta. Pri paketu A1 Net + TV M to pomeni več kot 190 TV-programov, dostop do vrhunskih nogometnih lig, VOYO vsebin in drugih platform, v prvem letu za samo 24,58 evrov na mesec s 100-dnevno garancijo zadovoljstva.

Ekskluzivno pri A1 – VOYO brez doplačila

Le A1 naročniki se lahko pohvalijo z brezplačnim dostopom do najbolj priljubljene in izjemno bogate slovenske spletne videoteke VOYO, vključene v vse A1 TV-pakete. Uživajte v priljubljenih šovih, VOYO originalnih serijah, predpremiernih vsebinah POP produkcije, sinhroniziranih risankah, ekskluzivnih športnih prenosih, filmskih uspešnicah in spletni učilnici 5KA. Vse vsebine, ki jih je skupaj za več kot 15 tisoč ur, so na voljo s slovenskimi podnapisi, voditelji in komentatorji.

Foto: A1 Slovenija

TV in internet brez omejitev – tudi za tiste, ki nimajo možnosti priklopa na fiksne storitve

Posebna promocijska cena je na voljo tudi novim uporabnikom, ki nimate možnosti priklopa na fiksni TV in internet. Na teh lokacijah A1 omogoča TV in internetne storitve s popolnoma novo tehnologijo – paketi A1 Ultra, ki so na voljo takoj – brez čakanja na priklop in vrtanja. Trenutno na voljo s kar 35-odstotnim popustom. Posebna promocijska cena je na voljo tudi za nove uporabnike internetnih storitev A1 Fix net. Izkoristite ponudbo internetnih paketov A1 s hitrim in zanesljivim internetom sedaj s 40-odstotnim popustom.

Foto: A1 Slovenija

Ponudba velja do konca julija. Več informacij o ponudbi A1 fiksnih storitev na https://www.a1.si/tv-paketi.

Naročnik oglasnega sporočila je A1 Slovenija.