Kaj pa, če se telefonu zgodi nesreča?

Oglasno sporočilo

Huawei je kupcem novih telefonov ponudil celovit vzdrževalni program Huawei jamstvo, v katerem bo poskrbel za njihove naprave. Z odločitvijo podjetje dosledno potrjuje usmerjenost v dobrobit uporabnikov. Da bi izvedeli, katere okvare uporabnike v starosti med 18 in 55 let najbolj skrbijo, so skupaj s podjetjem IPSOS junija izvedli spletno raziskavo v državah Srednje in Vzhodne Evrope ter v Skandinaviji.

Wang Yanmin, predsednik Huawei Device, CEE & Nordics: "Raziskava je pokazala, da je za lastnike telefonov razbit zaslon najverjetnejši in hkrati tudi najneugodnejši dogodek. Uporabniki telefon opredeljujejo kot vredno lastnino in ker jih cenimo, jim želimo pokazati, da Huaweiju ni vseeno. Zato smo jim ponudili brezplačen paket vzdrževanja, ta bo skupaj z nagrajenimi telefoni odpravil nevšečnosti, ki lahko nastanejo zaradi uporabe in lastništva naprav."

"Napake se dogajajo, saj smo vsi ljudje", nadaljuje gospod Wang. »Zato bomo pomagali našim uporabnikom pametnih telefonov Huawei. 75 odstotkom bi namreč ''počilo srce'', če bi izgubili dragocene podatke, kar 63 odstotkov uporabnikov pa skrbi morebitno razbitje zaslona. Uporabniki menijo, da bi jim moral izdelovalec stati ob strani, ko gre kaj narobe in Huawei se z njimi strinja. Zato smo ponosni, da lahko ponudimo več in upamo, da nam bodo ostali izdelovalci sledili."

Glede na rezultate ankete uporabnike skrbi tudi okvara baterije (59 odstotkov) ali pa, da bo naprava nehala delovati zaradi politja s tekočino. Večina se strinja, da bi morali izdelovalci pametnih telefonov več storiti za zaščito uporabnikov v primeru človeških napak ali nesreč (87 odstotkov) in nakazujejo, da so stroški zamenjave razbitega zaslona previsoki (92 odstotkov).

*Roka pomoči, ko je najbolj potrebna

Storitev Huawei jamstvo je na voljo kupcem telefonov serije P30, ki telefon kupijo med 10. in 31. julijem 2019 ter ga v tem času tudi registrirajo v aplikaciji HiCare in velja 12 mesecev.

Uporabniki so v času veljavnosti upravičeni do brezplačne enkratne garancijske menjave razbitega ali poškodovanega zaslona in/ali zadnje strani, do katerega pride zaradi nenamernega padca, udarca ali stiskanja med običajno uporabo.

Brezplačno zamenjavo opravijo v pooblaščenem servisu Huawei.

https://consumer.huawei.com/si/support/screen-protection/ Več o programu:

O podjetju Huawei Huaweijevi izdelki in storitve so na voljo v več kot 170 državah in jih uporablja tretjina svetovnega prebivalstva, kar jih je uvrstilo na tretje mesto na svetu v pošiljanju mobilnih telefonov. V obtoku je že več kot dva milijona pametnih ur Watch GT in več kot 10 milijonov telefonov serije P30, lani so po vsem svetu razposlali več kot 200 milijonov izdelkov, Huawei pa se je uvrstil na drugo mesto v Evropi po številu patentnih prijav. V Sloveniji je zgolj lani Huawei uporabnikom dobavil 155 tisoč pametnih telefonov, njegov tržni delež na slovenskem trgu pa je bil v povprečju nad 30 %. Šestnajst središč za raziskave in razvoj je ustanovljenih v Združenih državah Amerike, Nemčiji, Švedski, Rusiji, Indiji in na Kitajskem. Huawei Bussines Group središče za potrošnike je ena izmed treh poslovnih enot Huaweija in pokriva pametne telefone, računalnike, tablične računalnike, storitve v oblaku ... Globalna mreža Huawei temelji na 30 letih strokovnega znanja v telekomunikacijski industriji in je namenjena zagotavljanju najnovejših tehnoloških dosežkov potrošnikom po svetu. Za več informacij prosim obiščite: consumer.huawei.com/si

Naročnik oglasne vsebine je Huawei Slovenija.