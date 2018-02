Danes prihaja velika sprememba za mnoge uporabnike. Tudi vas?

Petnajsti februar je dan, ko Google v spletnem brskalniku Chrome, ta je prva izbira skoraj dveh tretjin vseh uporabnikov, začenja blokiranje nadležnih in vsiljivih vrst oglasov. Za mnogo uporabnikov bo to pomenilo veliko bolj gladko izkušnjo brskanja po spletu, Google pa pričakuje, da bo dolgoročno to dobro tudi za ustvarjalce vsebin, za katere prikazovanje oglasov pomeni pomemben vir prihodkov.