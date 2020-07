Japonsko mesto prepovedalo uporabo mobilnih telefonov med hojo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri hoji po ulicah in zlasti na prehodih za pešce pozornosti ne smemo usmeriti na mobilne telefone, temveč na prometne razmere in dogajanje okrog sebe.

Foto: Reuters

Povsod po svetu enaka (grda) navada: ljudje hodijo po pločniku ali celo prečkajo cesto in med tem uporabljajo mobilni telefon, kar prevzame vso njihovo pozornost. Če se tako zaletijo v koga drugega na pločniku, je to še najmanjša škoda.

Če tekstaš, ne hodi

V japonskem mestu Yamato, ki šteje skoraj 250 tisoč prebivalcev in je pravzaprav predmestje Tokia, so se odločili temu narediti konec. Od začetka tega meseca je tam namreč uporaba mobilnega telefona med hojo po ulicah, trgih, parkih in vseh preostalih javnih površinah prepovedana.

Uporaba mobilnega telefona na javnih površinah s tem odlokom sicer ni prepovedana, a kdor mora takoj in zdaj prejeti v roke mobilni telefon, se mora umakniti na stran in popolnoma ustaviti.

Kršitelji se ne bodo mogli izgovarjati, da za ta predpis niso vedeli. Potnike, ki pridejo z vlakom v to mesto, bodo namreč pričakala nedvoumna pisna in zvočna obvestila ter opozorila o predpisu, ki velja na vseh ulicah tega mesta.

Javnost spoštuje predpis, čeprav kršiteljem ne grozi kazen

Kazen za kršitev tega odloka sicer ni predvidena, a ga tako mladi kot starejši spoštujejo in podpirajo. Mestne oblasti so se za to potezo odločile zaradi občutnega povečanja nezgod, povezanih z uporabo mobilnih telefonov med pešci.

Tokijski mestni predel Shibuya (v času pred epidemijo) Foto: Reuters

Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je verjetnost nezgode v prometu ob uporabi mobilnega telefona kar štirikrat večja. Čeprav za pešce ni podatkov, študija centra za analizo tveganj univerze Harvard kaže, da vsako leto pošiljanje kratkih sporočil med vožnjo avtomobilov prispeva 330 tisoč poškodovanih ljudi.

Približno četrtina vseh prometnih nesreč v ZDA in približno desetina v Avstraliji je neposredno povezana s pisanjem in branjem kratkih sporočil na zaslonih mobilnih telefonov, kažeta dve ločeni raziskavi.

V času pandemije so skoraj opustele sicer zelo živahne ulice in prehodi za pešce v tokijskem mestnem predelu Shibuya. Ali bodo zgledu predmestja Yamato sledili tudi v japonski prestolnici? Foto: Reuters

Ko predano gledaš telefon, ne vidiš ničesar drugega

Študija, ki jo je že pred šestimi leti naročil japonski telekomunikacijski operater NTT DoCoMo, je pokazala, da uporabnik mobilnega telefona med uporabo svojega zvestega digitalnega spremljevalca izgubi kar 95 odstotkov svojega vidnega polja.

Z računalniško simulacijo, kaj bi se zgodilo, če bi 1500 ljudi, ki vsi gledajo v zaslone svojih mobilnih telefonov, prečkalo najbolj obremenjeni prehod za pešce na svetu, to je pri železniški postaji Shibuya v Tokiu, so ugotovili, da jih kar dve tretjini ne bi prišlo čez – 446 bi jih trčilo v koga drugega, 103 pa bi povozilo kakšno vozilo.

Ali bo Tokio naslednji?

Yamato je tako postal prvi kraj na Japonskem s takšnim predpisom. Ni še znano, ali bodo podoben predpis sprejeli tudi v bližnjem Tokiu ali v kakšnem drugem mestu v deželi vzhajajočega sonca ali morda celo zunaj nje.