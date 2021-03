Izboljšajte svoje fotografske sposobnosti s pametnimi telefoni Galaxy S21

Oglasno sporočilo

Dandanes izbira pametnega telefona ni lahka naloga, sploh ker ga uporabljamo za skoraj vse. Vse od prvega mobilnega telefona so pametni telefoni zaradi številnih možnosti, ki jih ponujajo, postali naši resnični digitalni pomočniki v vsakdanjem življenju. Ena najpomembnejših stvari, ki jo je treba upoštevati pri izbiri pravega pametnega telefona, je tudi kakovost kamere.

Ne glede na vse je proces izbire postal lažji - Samsung je namreč pred kratkim predstavil izjemne pametne telefone Galaxy S21, ki ponujajo tudi neverjetne zmogljivosti kamere. Novi pametni telefoni Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 in Galaxy S21+ so namenjeni vsem, ki si želijo boljšo učinkovitost pri delu in lažje zajemanje posnetkov najlepših trenutkov v življenju v še večji ločljivosti.

Ne zamudite super priložnosti - z nakupom telefona iz serije Galaxy S21 5G si zagotovite Galaxy Watch Active2 44 mm v črni barvi in tri leta garancije, ki se nanaša samo na nakup novega mobilnega telefona. Promocija traja do 5. 4. 2021 (ali do razprodaje zalog). Za več informacij obiščite www.samsung.com/si/offer.

Galaxy S21 in S21+ se lahko pohvalita s sprednjo kamero z desetimi milijoni slikovnih pik, ultraširokokotno kamero z 12 milijoni svetlobnih pik, širokokotno kamero z 12 milijoni svetlobnih pik in telefoto kamero s 64 milijoni svetlobnih pik. Samsung Galaxy S21 Ultra pa vključuje kar štiri glavne kamere, vključno z ultraširokokotno kamero z 12 milijoni svetlobnih pik, širokokotno kamero s 108 milijoni svetlobnih pik in dvema telefoto kamerama z desetimi milijoni svetlobnih pik. S takšnim naborom kamer so popolni portreti več kot zagotovljeni.

Vse tri naprave ponujajo izjemno ločljivost 8K, kar omogoča snemanje videoposnetkov z najvišjo ločljivostjo, kadarkoli na voljo na pametnem telefonu. Poleg izjemno kakovostnih fotografij in videoposnetkov lahko z ločljivostjo 8K iz videoposnetka izvlečete tudi fotografije.

Še boljše videoposnetke boste zajeli s pomočjo umetne inteligence in funkcije Super stabilnost, ki samodejno optimizira snemanje med 30fps in 60fps v FHD-ločljivosti. Nova funkcija Director’s View uporabnikom omogoča, da izberejo najboljši posnetek, medtem ko je s funkcijo Vlogger View zdaj mogoče med snemanjem preiti s sprednje na glavno kamero in spremeniti kot snemanja.

Vsi vemo, kako težko je zajeti popoln selfi. V Portretnem načinu umetna inteligenca analizira vaš obraz in poudari vaše najboljše lastnosti. Zajemanje posnetkov bo preprosto tudi ponoči, saj novi telefoni vključujejo tudi Nočni način, ki omogoča zajemanje posnetkov z živimi barvami, ne glede na kakovost svetlobe.

Galaxy S21 in S21+ omogočata tudi povečavo do 30-krat, Galaxy S21 Ultra pa ponuja celo 100-kratno povečavo. Vsi trije novi telefoni vključujejo tudi funkcijo Zoom Lock, ki tudi močno približane posnetke stabilizira in omogoča zajemanje jasnih kakovostnih vsebin.

Pametni telefoni serije Galaxy S21 so odlična izbira za vse, ki želijo svoje fotografske sposobnosti dvigniti na najvišjo umetniško raven. Za več informacij o pametnih telefonih Galaxy S21 obiščite www.samsung.si.

Izkoristite tudi nov Samsungov program zvestobe v aplikaciji Samsung Members, ki vključuje številne popuste, odlične ponudbe in čudovita presenečenja. Prednosti Samsungovega programa zvestobe niso omejene s številom uporab - uporabniki vrhunskih naprav Samsung, kot je tudi Galaxy S21 Ultra, lahko v ugodnostih uživajo do dve leti po aktivaciji računa. Za več informacij obiščite www.samsung.com/si/offer/members-lounge.

