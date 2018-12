Iz resnega dogodka nastal cirkus: kdo je mož, ki se mu smeji ves svet

V ameriškem kongresu je v torek potekalo zaslišanje Sundarja Pichaia, direktorja internetnega velikana Google. Kongresnike je zanimalo predvsem to, kako Google upravlja osebne podatke uporabnikov in ali je spletni iskalnik Google politično resnično nepristranski. Tri ure in pol trajajoča razprava se bo najverjetneje zapisala v zgodovino, a ne toliko zaradi Pichaievih odgovorov kot zaradi številnih cvetk, s katerimi so postregli kongresniki in poslušalci zaslišanja.

Zakaj so zaslišali direktorja Googla?



Sundar Pichai je odraščal v skromnih razmerah, danes pa zaseda enega najvplivnejših direktorskih stolčkov na svetu. Kliknite na fotografijo in preberite njegovo življenjsko zgodbo. Foto: Reuters

Sundar Pichai se je pred pravosodnim odborom kongresa ZDA znašel, da bi pojasnil določene očitke na račun Googla, ki se dotikajo varnosti in zasebnosti uporabnikov ter politike.



Kar zadeva zasebnost Googla, je Pichai pojasnil, da bi se morali vsi seznaniti z orodjem za pregled zasebnosti, ki na enem mestu ponuja vpogled v kategorije podatkov, ki jih o uporabnikih zbira Google. S tem orodjem je mogoče tudi zaustaviti zbiranje določenih vrst podatkov. Google uporabnike sicer redno opominja, naj preverijo svoje nastavitve zasebnosti.



O politični pristranskosti in nepristranskosti Googlovega spletnega iskalnika Pichai ni ravno izgubljal besed, saj so si na vprašanje, ali Google favorizira en ali drug politični pol, odgovorili kar kongresniki sami, kar je s komaj vidnim nasmeškom komentiral tudi Pichai. Da je Google pristranski, mu namreč očitajo tako republikanci kot demokrati.

Kdo je striček iz namizne igre monopoli?

Vrhunec Pichaievega nastopa pred ameriškimi kongresniki je bila najverjetneje prisotnost Iana Madrigala.

Gre za ameriškega političnega aktivista in borca za enakopravnost. V prostem času obiskuje odmevnejša zaslišanja v kongresu ZDA, ki so odprta za javnost, in v kostumu, ki najbolj spominja na prepoznavno maskoto namizne igre monopoli, opozarja na nepravilnosti v poslovanju velikih korporacij.

Madrigal je nase prvič opozoril oktobra lani, ko se je pred ameriškimi kongresniki zagovarjalo vodstvo kreditne agencije Equifax, ki so ji hekerji septembra lani ukradli zelo slabo zavarovane osebne podatke o več kot 140 milijonih Američanov:

Ian Madrigal (na fotografiji levo s cilindrom, monoklom in umetnimi brki) se je sicer rodil kot dekle Amanda Werner, a pravi, da se ne identificira kot ženska. Foto: Reuters

Madrigal na zaslišanja v ameriški kongres prihaja zelo zgodaj, da si zagotovi najboljši sedež. V torek je sedel samo dve vrsti za Sundarjem Pichaiem in izkoristil dejstvo, da so bile v direktorja Googla uprte kamere tako rekoč vseh največjih televizijskih postaj v ZDA.

Iz lažnih dolarskih bankovcev si je naredil pahljačo, se medtem, ko si je nadeval monokel, namrgodeno mrščil in na neki točki celo nosil klobuk z dodatnim parom brkov:

Foto: YouTube

"Kaj je narobe z iPhonom moje vnukinje?"

Republikanski kongresnik Steve King je med zaslišanjem Sundarja Pichaia vprašal, zakaj je njegova sedemletna vnukinja na svojem pametnem telefonu iPhone videla sliko svojega dedka z vulgarnim pripisom, ki ga raje ne bi komentiral.

Pichai je kongresniku odgovoril, da ne more reči zagotovo, ker Google ne proizvaja pametnih telefonov iPhone (delajo jih pri Applu, op. p.), s čimer je po poročanju medija Business Insider za mizo demokratskih kongresnikov sprožil precej hihitanja na račun kongresnika Kinga.

Rep. Steve King: "How does that show up on a 7-year old's iPhone who's playing a kid's game?"



Google CEO Sundar Pichai: ""Congressman, iPhone is made by a different company…"



Watch full hearing here: https://t.co/w6Qhg7xb5b pic.twitter.com/4lT8Daj5yn — CSPAN (@cspan) December 11, 2018

Kongresnik se je nato sicer hitro popravil, da je šlo mogoče za pametni telefon z Androidom, in s tem pokazal, da vendarle pozna razliko.

"Poglejte, kaj se zgodi, če v Google napišem besedo idiot"

Vprašanje, ki se ga je po zaslišanju zagotovo omenjalo največ, Sundarju Pichaiu pa ga je postavila demokratska kongresnica Zoe Lofgren, se je dotaknilo predsednika ZDA Donalda Trumpa.

"Zakaj se, če v Googlov iskalnik slik vpišem besedo 'idiot', pojavijo slike Donalda Trumpa?" je zanimalo kongresnico, ki je Pichaia tudi vprašala, ali gre morda za šalo katerega od Googlovih zaposlenih.

At hearing discussing political bias accusations, Rep. Zoe Lofgren (D-CA) asks Google CEO Sundar Pichai to explain how a picture of Donald Trump comes up when looking up the term "idiot" under images and how search results work https://t.co/UnnwgPQFqO pic.twitter.com/oqRmMeWzW5 — CBS News (@CBSNews) December 11, 2018

Pichai je pojasnil, da ne gre za manipulacijo z rezultati iskanja katerega od uslužbencev Googla, temveč za delo računalniškega algoritma, ki pri razvrščanju spletnih vsebin po ustreznosti upošteva na tisoče različnih dejavnikov.

V konkretnem primeru je sicer znano, da je šlo za akcijo spletnih šaljivcev aktivistov, ki so organizirali masovno kampanjo britja norcev iz Donalda Trumpa. S povezovanjem fotografij ameriškega predsednika in objav o njem z besedo idiot so dosegli, da je Google fotografijo Donalda Trumpa ob iskanju besede idiot začel uvrščati vedno višje.

Prihod kralja teorij zarot

Na zaslišanju Sundarja Pichaia se je med drugim pojavil tudi Alex Jones, prvi mož zloglasne spletne strani Infowars, ki so jo s svojih platform zaradi širjenja lažnih novic pred kratkim izključili tako rekoč vsi internetni velikani na čelu z Googlom, Facebookom in Twitterjem.

Brez težav ni šlo, saj je Jones že na hodniku pred prihodom v dvorano začel kričati, da ga cenzurirajo, pomiril pa se je šele po tem, ko so mu prisotni policisti dejali, da ga bodo aretirali, če bo še naprej povzročal nemir.

Alex Jones (v ospredju) je obiskal tudi nedavni zaslišanji direktorja Twitterja Jacka Dorseyja in Sheryl Sandberg, desne roke direktorja Facebooka, in se tudi tam drl, da ga želijo utišati. Foto: Reuters

"Oprostite, samo malo bi zmotil"

Zaslišanja Sundarja Pichaia je na neki točki zmotil protestnik, ki je skozi vrata dvorane, v kateri je potekala razprava, potisnil transparent s fotomontažo kitajske zastave in Googlovega logotipa.

Šlo je za protest zoper Googlovo domnevno napovedano ponovno širitev spletnega iskalnika na Kitajsko, ki mu zaradi strahov pred cenzuro interneta, ki bi jo izvajale kitajske oblasti, nasprotujejo mnogi, med drugim tudi številni Googlovi zaposleni.

Sundarja Pichaia so o načrtih glede Kitajske vprašali tudi ameriški kongresniki, a niso dobili res zadovoljivega odgovora. Pichai je poudaril, da Google trenutno ne načrtuje zagona iskalnika za kitajski trg, izmuznil pa se je neposrednim odgovorom na nadaljnja vprašanja. Foto: Reuters

Preberite tudi: