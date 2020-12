Italija z desetimi milijoni evrov kaznovala Apple

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med telefoni, ki jim je Apple po navedbah italijanskega regulatorja zavajajoče oglaševal vodoodpornost, so tudi pametni telefoni serije iPhone 11.

Italijanski tržni regulator AGSM je kazen, kot so zapisali, izrekel zaradi agresivnih in zavajajočih tržnih navad – natančneje zaradi ne dovolj pojasnjenih navedb glede vodoodpornosti nekaterih svojih pametnih telefonov iPhone.

Italijanskega tržnega regulatorja je zmotilo, da je Apple oglaševal vodoodpornost do 40 minut na globini do štirih metrov pri več modelih od serije iPhone 8 do serije iPhone 11, a pri tem ni pojasnil, da vodoodpornost obstaja le pod določenimi pogoji – ko gre za čisto vodo v laboratorijskih razmerah.

"Agresivno poslovanje"

Zmotila jih je tudi Applova omejitev odgovornosti, ki naj bi preslepila uporabnike – v njej namreč kljub deklarirani vodoodpornosti piše, da jamstvo ne velja v primeru poškodb, ki jih povzročijo tekočine, kar je italijanski regulator opredelil kot agresivno poslovanje. Pogrešajo pa tudi podporo uporabnikom, če do takih poškodb vendarle pride.

Apple kazni in navedb v njej ne želi (še) komentirati, so zapisali pri Reutersu.