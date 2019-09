Indija na Luni našla izgubljeni modul, stika še niso vzpostavili

Indijska sonda Čandrajan 2, ki je v Lunini orbiti, je na Zemljo poslala sliko objekta na Luninem površju, za katerega menijo, da je lunarni modul Vikram, s katerim so 7. septembra izgubili stik, tik preden bi moral pristati na Luni. Kot so danes sporočili iz indijske vesoljske agencije, bodo zdaj poskušali vzpostaviti stik z njim.

Indija je upala, da bo postala četrta država za ZDA, Rusijo in Kitajsko, ki bi ji uspel pristanek na Luni, in prva država na svetu, ki bi pristala na južnem polu Lune. A znanstveniki so izgubili stik s plovilom Vikram, ko je bilo to le 2,1 kilometra oddaljeno od Lunine površine.

Zdaj ko so odkrili njegovo lokacijo, bodo najmanj dva tedna poskušali z njim ponovno vzpostaviti stik. Na pristajalniku je tudi rover Pragjan, ki naj bi na Luni med drugim raziskoval kraterje in pomagal pri ugotavljanju, koliko vode je na Luninih polih.

Druga indijska misija na Luno

Sonda Čandrajan 2, kar v sanskrtu pomeni lunarno vozilo, se je sredi avgusta uspešno utirila v Lunino orbito. Na 384 tisoč kilometrov dolgo popotovanje proti Luni je poletela 22. julija. Sondo so izstrelili z nosilno raketo domače proizvodnje.

Gre za drugo indijsko misijo na Luno. Prva sonda z imenom Čandrajan 1 je leta 2008 dosegla Luno, jo obkrožila, ni pa pristala na površju tega Zemljinega naravnega satelita.