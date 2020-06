Huawei raziskuje: Ali smo Slovenci športen narod?

Oglasno sporočilo

Sodobno življenje nas sili v hiter tempo, poln zasebnih in službenih obveznosti. Ker jih je velikokrat preveč in vseh niste sposobni pravočasno in kakovostno opraviti, ste vse pogosteje pod stresom. Že res, da je naravna reakcija, vendar če se mu ne posvetite in ga ne skušate odpraviti, prej ali slej slabo vpliva na zdravje. Tek, vadba v telovadnicah, ukvarjanje s športom, na splošno rekreacija, pa je dokazano najboljši način, da se ga znebite.