Huawei P30 lite: vrhunska mešanica novih trendov in estetike

Oglasno sporočilo

Moda je pogosto v besednjaku mladih. Ti pozorno opazujejo najnovejše modne zapovedi v kozmetiki, oblačilih, pa tudi zabavni elektroniki. Trendom aktivno sledijo in jih tudi zelo radi sprejemajo. Toda ko postanejo priljubljeni v množici, izgubijo sposobnost izražanja osebnosti in edinstvenosti.

Namesto sledenja najnovejšim modnim trendom je zato bolje sebe postaviti ne mesto ustvarjalca vrhunskih modnih zapovedi. Pomagajo lahko pametni telefoni Huaweia, za katere je značilno, da premikajo meje tudi na področju oblikovanja in zlahka odražajo okus in slog posameznika. Prelivajoče barva ohišja, zaslon do robov in vse večje zmogljivost, je namreč spremenilo naše dojemanje te največkrat uporabljene elektronske naprave.

Huawei je konec marca predstavil nove modele družine P. Podobno kot lani, so na voljo trije: P30 Pro, P30 in P30 lite. Čeprav model »lite« malenkostno odstopa od drugih dveh, so njegove zmogljivosti še vedno izjemne. Pozornost pa pritegne tudi zaradi barv ohišja. Na voljo so tri, polnočno črna, biserno bela in pavje modra. Črna je temna in razkošna, odseva svetlobo kot zvezde na nočnem nebu, zaradi česar je videti romantično in skrivnostno. Svetla biserno bela je kot bel saten, nežen, vendar gibljiv. Modra pa izstopi iz okvirjev konservativnega razumevanja, kakšne barve naj bo telefon, saj ustvari kraljevski in skrivnostni občutek z nepredvidljivim prelivanjem modrih in vijoličastih odtenkov.

Navidezna preprostost P30 lite kaže na odločnost Huaweia, da ustvarja modne trende z inovativnimi tehnologijami. Nano delci, ki na svojstven način uklanjajo svetlobo, so del odbojne plasti, ta pa je kombinirana z barvnimi. Površina naprave zato odseva sanjski vzorec, ki se spreminja v svetlobi in v kotu, pod katerim gledamo nanjo. Prelivanje barv je edinstven za telefone Huawei, kombinacije barv in odboja svetlobe pa vredno vaše pozornosti. Huaweieva tehnologija namreč spremeni P30 lite v čarovnika s popolnim nadzorom nad svetlobo in sencami, ki svetlobo odbija v vseh smereh, zato lahko zasije v svojem edinstvenem sijaju. Bogastvo odtenkov barv pa je popolno, ker se izbrane barve popolno mešajo s črno, s tem pa želi pritegniti pozornost. Tako kot družina P zasleduje vrhunske modne zapovedi, Huawei P30 lite pripoveduje zgodbo o modi, ki vodi modni svet.

Poleg sijočega hrbtišča odličnost izkazuje tudi sprednja stran telefona. 15,6 centimetra velik zaslon (6,15 palcev) krasi majhna zaslonska zareza, oblikovana po vzoru kapljice jutranje rose. Ker so robovi tanki, je kar 84,1 odstotka sprednje strani zaslon, vendar zaradi tega ne trpijo druge lastnosti P30 lite. Zvočnik na gornjem robu ter mikrofon spodaj zagotovita, da je kakovost telefonskih pogovorov na visoki ravni, tam je tudi tri barvna lučka, ki opozarja na prejeta sporočila, sprednja kamera s pripadajočimi tipali pa zagotavlja odlično delovanje funkcije prepoznave obraza.

Ker Huawei P30 lite popolnoma upošteva nove trenda in estetiko oblikovanja, je odličen dodatek družini P, pa tudi letošnji ponudbi pametnih telefonov. Skupaj z modelom P30 Pro in P30 namreč popolnoma uteleša značilnost besede »ustvarjanje«. Nobenega razloga zato ni, da bi mladi prezrli P30 lite, saj Huawei verjame, da lahko z njegovo pomočjo ustvarjajo nove modne trende, ne le sledijo zgledom drugih.

Naročnik oglasnega sporočila je Huawei.