Huawei: "Ameriške oblasti nimajo pojma o tehnologiji"

Peter Zhou, ki je pri Huaweiu odgovoren za uvedbo omrežij pete generacije, je ocenil, da ameriški politiki in uradniki ne razumejo tehnologije.

Direktorji kitajskega tehnološkega podjetja Huawei niso prizanašali z besedami, ko so opisovali svoje izkušnje z ameriškimi uradniki. Peter Zhou je med drugim dejal, da jim je moral pojasnjevati na enak način kot svojim otrokom.

Ameriške oblasti so že pred časom prepovedale uporabe Huaweieve telekomunikacijske infrastrukture v ameriških mobilnih omrežjih, češ da je Huawei pod nadzorom kitajskih oblasti in bi zato uporaba njihove opreme pomenila varnostno tveganje za ZDA in Pekingu omogočila vohunjenje zahodnih držav.

Podobno ravnanje Američani zahtevajo tudi od svojih zaveznikov drugod po svetu – nekateri, med njimi Avstralija, so jim sledili, a nekateri, kot sta Nemčija in Italija, bodo o tem odločali po svojih merilih in izkušnjah.

Huawei vse te obtožbe zavrača in dodaja, da ravno take neargumentirane navedbe spodkopavajo prizadevanja za ohranjanje nacionalne varnosti.

"Snowden je razkril marsikaj v ameriški tehnologiji"

"Nobenega dokaza ni, da kitajske oblasti lahko izkoristijo Huaweievo tehnologijo za mobilna omrežja pete generacije v vohunske namene ali za sabotaže," je za britanski časnik The Guardian povedal Huaweijev direktor za varnost John Suffolk, ki je do prehoda v Huawei leta 2011 služboval kot glavni svetovalec vlade Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za informacijsko varnost (z eno od najvišjih plač v tamkajšnji državni službi).

"Snowden je razkril marsikaj, kar se dogaja z ameriško tehnologijo, nihče pa ni našel, da je v tem, kar delamo, karkoli slabega," je še povedal Suffolk in obenem dodal, da mu je jasno, kako jim ameriških politikov ne bo uspelo nikoli prepričati, da Huaweieva tehnologija ni dostopna kitajski državi. "Le ne vem, ali je to zato, ker resnično verjamejo, da so v Huaweiu slabi ljudje, ali ker je Kitajska slaba država."

"Ali se morda bojijo, da je kitajska tehnologija boljša?"

Peter Zhou, ki je pri Huaweiu odgovoren za uvedbo omrežij pete generacije, je ocenil, da ameriški politiki in uradniki ne razumejo tehnologije. "Pogosto sem jim moral razlagati tako, kot razlagam svojim otrokom," je še povedal na nedavni konferenci v Šenzenu.

"Vse, kar lahko še naredimo, je, da jim omogočimo vse preizkuse in verifikacije. Ne verjamemo, da lahko naredimo veliko več kot to," je še povedal Suffolk za omenjeni britanski časnik. "Ali se morda bojijo, da je kitajska tehnologija boljša od ameriške," se je še spraševal.