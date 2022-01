Hitri test, ki ga vsi delajo narobe. Mi smo ga naredili prav. #video

V ponovni poplavi objav na družbenih omrežjih v zadnjih dneh prevladujejo ugotovitve, da so hitri testi za odkrivanje okužb s koronavirusom neustrezni oziroma zavajajoči, saj pokažejo pozitiven rezultat, če nanje kapnemo pomarančni sok. Podobno je decembra 2020 s kokakolo dokazoval avstrijski poslanec. Toda izvajalci teh testov so jih naredili narobe, saj so izpustili kritičen korak. Mala steklenica s tekočino je hitrim testom priložena z razlogom. Če jo uporabimo, bo tudi pomaranča "negativna".

Vsi, ki nas na družbenih omrežjih prepričujejo, da so pomaranče okužene s koronavirusom ali pa so testi neustrezni, saj preizkus s pomarančo prikaže pozitiven rezultat, so naredili usodno napako: pomarančni sok ali katero drugo sladko pijačo so kapnili neposredno na test.

Posnetek zaslona videoposnetka napačno izvedenega hitrega testa, ki ga je pred štirimi dnevi na Facebooku objavil eden od španskih nasprotnikov cepljenja. V tem času je videoposnetek zbral že več kot sedem milijonov ogledov, delili in celo poskusili posnemati pa so ga tudi Slovenci. Foto: Facebook / Posnetek zaslona

V navodilih za izvajanje hitrih testov ne piše, da vatirano paličico, namenjeno jemanju vzorca nosne sluznice, pritisnemo naravnost na test. Namočiti jo je treba v pufer, tekočino v mali steklenici, ki je priložena vsem hitrim testom. Vloga pufra pri antigenskih testih je ohranjanje pH-vrednosti vzorca v razponu, ki je primeren za testiranje.

Protitelesa na hitrem testu, ki so namenjena zaznavanju prisotnosti koronavirusa, se najbolje počutijo v okolju s čim bolj nevtralnim pH − na primer v krvi, ki ima pH-vrednost približno 7,4. Kaj se zgodi, ko primešamo zelo kislo tekočino s pH-vrednostjo 3,5 (pomarančni sok) ali še nižjo, kot npr. kokakola, ki ima pH-vrednost okrog 2,6?

Tako je za portal The Conversation razložil britanski profesor kemije Mark Lorch. Protitelesa ob neposrednem stiku s snovjo z zelo nizkim pH izgubijo občutljivost na viruse in podivjajo, razpadajo, iščejo nekaj, česar bi se lahko oprijela. Najbližji primerni površini sta zlata trakca − kontrolna in testna črtica na hitrem testu, ki se zato obarvata in prikažeta pozitiven rezultat.

Če hitri test s pomarančnim vzorcem, kot smo prikazali v uvodnem videoposnetku, naredimo pravilno, torej z uporabo pufra, bo test negativen:

Foto: Matic Tomšič

S testiranjem kokakole se je osmešil avstrijski poslanec

Kratkotrajni junak proticepilske scene je decembra 2020, kmalu po začetku vsesplošne uporabe hitrih testov, postal poslanec avstrijske opozicijske stranke FPÖ Michael Schnedlitz.

V avstrijskem parlamentu je na mizo položil hitri test za ugotavljanje prisotnosti okužbe s koronavirusom. Nato je vatirano palčko za jemanje vzorcev namočil v kozarec kokakole in jo položil na test. Ta je bil, je ponosno ugotovil Schnedlitz, pozitiven. "Gospod predsednik, imamo težavo. Imamo okužbo s koronavirusom," je Schnedlitz po svojem eksperimentu porogljivo opozoril predsednika avstrijskega parlamenta Wolfganga Sobotko.

Na svojem profilu na Facebooku je kasneje zapisal, da je množično testiranje državljanov Avstrije z antigenskimi testi nesmiselno, ker so nezanesljivi, kar naj bi dokazal njegov poskus s kokakolo. Vlado je tudi obtožil, da za hitre teste po nepotrebnem zapravlja na desetine milijonov evrov davkoplačevalskega denarja.

Schnedlitz je sicer naredil isto napako kot vsi, ki hitre teste zalivajo s pomarančnim sokom, saj testa ni izvedel po predpisanem postopku. Vatirane paličice, namočene v kokakolo, namreč ni potopil v pufer, temveč jo je položil naravnost na test. Avstrijski poslanec je tako dokazal samo, da je fosforna kislina v kokakoli reagirala s protitelesi na antigenskem testu.

S pomarančnimi in drugimi narobe opravljenimi hitrimi testi so imeli lani velike težave v nekaterih šolah. Učenci in dijaki so namreč zelo zgodaj ugotovili, da se je mogoče s tovrstnim manipuliranjem hitrih testov, da pokažejo pozitiven rezultat, izogniti pouku. Foto: Facebook / Posnetek zaslona

Medtem ko so Schnedlitzu nekateri kolegi iz vrst opozicije po njegovi demonstraciji celo ploskali, pa je Alexander Melchior, poslanec največje avstrijske koalicijske stranke, dejal, da je "ves čas upal, da je v kozarcu rum-kola in ne samo kokakola, saj bi to pojasnilo marsikaj".