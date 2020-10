Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do iskalnika pesmi pridemo tako, če v polju za iskanje z Googlom pritisnemo na ikono mikrofona (za vklop glasovnega iskanja) in nato izberemo možnost Išči skladbo.

Foto: Matic Tomšič

Alternativni način je, da virtualnega pomočnika Google Assistant vprašamo "What's this song?"(Katera pesem je to?).

Google bo takoj začel poslušati melodijo, ki jo moramo mrmrati nekaj sekund, nato pa bo prikazal seznam pesmi, ki se najbolj ujemajo z uporabnikovim glasovnim vnosom.

Foto: Matic Tomšič

Rezultati so ob iskanju znanih melodij, kot sta zimzelena božična Jingle Bells in večna klasika Queenov Bohemian Rhapsody, precej točni, saj jih iskalnik prepozna z lahkoto oziroma z visokim odstotkom ujemanja.

A presenetljivo dobro, če le ne mrmramo pretiho oziroma predaleč od mikrofona, se po naših izkušnjah obnese tudi iskanje manj znanih ali že malce pozabljenih skladb. Ujemanje v teh primerih ni nujno visoko, morda znaša le deset odstotkov, a dovolj je že, da se želena pesem sploh pokaže na seznamu rezultatov.

Refren skladbe Everything She Wants, ki jo je leta 1984 izdal britanski glasbeni duo Wham, je za nekoga, ki ni George Michael, težko zapeti že ob glasbeni spremljavi, kaj šele brez, a Googlovemu iskalniku je naše mrmranje pesmi za silo uspelo prepoznati. Foto: Matic Tomšič

Če bi imel novo funkcijo Googla, ne bi postal internetna legenda

Mnogi poznajo dominikanskega ljubitelja glasbe, ki je pred leti poklical svojo lokalno radijsko postajo in jih prosil, če lahko predvajajo pesem o športnih copatih znamk Reebok in Nike.

Radijskemu voditelju je uspelo ugotoviti, da poslušalec v resnici želi slišati skladbo The Rhythm of the Night italijanske eurodance skupine Corona:

Preberite tudi: