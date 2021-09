Galaxy Z Fold3 5G in Samsung Galaxy Z Flip3 5G, telefona, ki sta šla tja, kjer ni bil še nihče

Oglasno sporočilo

Meje se stalno premikajo in kar je bilo včeraj dobro, je danes povprečno, prostor v sistemu pa zavzemajo galaksije, ki so stopile korak naprej. Tako je tudi s telefonoma Samsung Galaxy Z Fold3 5G in Samsung Galaxy Z Flip3 5G.

Samsung Galaxy Z Fold3 5G zložen ponuja vse, kar iščete v pametnem telefonu. Razprt odpira pravi hišni kino, kot ga še niste srečali. Pozabite na gledanje serije tako, da ležite in z eno roko držite zaslon ... Razprite Galaxy Z Fold3 5G in ga postavite na najprimernejše mesto za gledanje. Stal bo brez stojala pod katerimkoli kotom med 75 in 115 stopinjami. 7,6-palčni zaslon in še na najboljšem položaju – tudi najmanjši prevod boste zlahka prebrali.

Galaxy Z Fold3 5G – večopravilni na enem samem zaslonu

Ko želite skrajšati izgubljeni čas, so prva asociacija poslovne naloge in večopravilnost, ki je postala nuja. Model Galaxy Z Fold3 5G sledi vašemu ritmu življenja – omogoča delo s tremi aplikacijami naenkrat, vse to pa vam bo olajšalo pisalo S Pen, ki je zdaj kompatibilno s telefoni iz serije Galaxy Z Fold3 5G in Samsung Galaxy Z Flip3 5G, ter vam še pohitrilo in olajšalo proces ilustriranja in predstavitev.

Pet različnih kamer na treh različnih mestih odpira nove dimenzije fotografiranja, tako da bo tistim, ki bodo videli vsako vašo naslednjo fotografijo, jasno, da izstopate. Sprednja kamera pod zaslonom čudežno izgine, čim se vklopi ta 7,6-palčni zaslon Infinity Flex, pri tem pa na zaslonu za seboj ne pusti ničesar drugega kot tisto, kar se prikazuje. Brez lastne odprtine za kamero, tako da je celoten prostor prepuščen vašemu uživanju ali delu.

Galaxy Z Flip3 5G – najboljša preglednost v najbolj kompaktni žepni izdaji

Z zloženim telefonom Galaxy Z Flip3 5G lahko berete sporočila, poslušate glasbo, fotografirate … Vse na 1,9-palčnem zaslonu. Ko ga razprete, dvourni film ne bo več trajal več kot tri ure zaradi stalnih prekinitev, da bi odgovorili na sporočilo. Ne boste izgubljali časa. Na telefonu Galaxy Z Flip3 5G lahko razdelite zaslon, tako da ne spregledate prizora iz filma in istočasno preberete pravkar prejeto sporočilo.

V zadnjih letih je postalo samoumevno, da je večji telefon tudi boljši. Galaxy Z Flip3 5G izpolnjuje oba standarda. Ste se spraševali, čemu služijo tisti mali žepi na kavbojkah? Zdaj je jasno, da je to tovarniško mesto za vaš novi Samsung Galaxy Z Flip3 5G – ko je zložen, meri 4,2 palca.

Kaj imata skupnega?

Večina zaslonov na pametnih telefonih ima stopnjo osveževanja 60 hercev. Zaslon Dynamic AMOLED 2X Super na telefonih Samsung Galaxy Z Fold3 5G in Z Flip3 5G se osvežuje s frekvenco 120 hercev. Hitrost, s katero izpolnjuje vaše ukaze in lahke potege s prsti, ustvarja vtis, da vam bere misli, lahko pa izbirate med 256 in 512 gigabajti notranjega pomnilnika.

Gorilla Glass Victus je steklo, ki Galaxy Z Fold3 5G in Galaxy Z Flip3 5G obdaja spredaj in zadaj, je najbolj čvrsto steklo v uporabi do zdaj. Ti telefoni imajo tudi ohišje Armor Aluminium, ki jih naredi bolj odporne od vseh predhodnikov.

Galaxy Z Fold3 5G in Galaxy Z Flip3 5G pa sta tudi prva zložljiva vodoodporna telefona s certifikatom za vodoodpornost IPX8. Za več informacij obiščite spletno stran: https://www.samsung.com/si/.

Naročnik oglasnega sporočila je Samsung GMBH, podružnica v Ljubljani.