Fotografije teh ljudi napovedujejo zelo negotovo prihodnost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Raziskovalci podjetja Nvidia, ki ga najbolj poznamo po grafičnih čipih za osebne računalnike, so razvili umetno inteligenco , ki zna narediti tako prepričljive človeške obraze, da jih je izredno težko ločiti od resničnih. Poglejte si samo zgornje in spodnje fotografije: niti en človek na njih ni prava oseba, temveč so vsi zgolj delo umetne inteligence. Kaj to lahko pomeni za prihodnost interneta?

Foto: Nvidia / Karras, Laine, Aila

Umetna inteligenca, ki jo razvijajo inženirji podjetja Nvidia Tero Karras, Samuli Laine in Timo Aila, temelji na vrsti tako imenovane nevronske mreže, ki ji omogoča, da se "uči" na podlagi prejetega materiala, v tem primeru fotografij pravih ljudi, ga poskusi poustvariti in ga nato primerja z izvirniki. Morebitna razhajanja nato popravi med naslednjo obdelavo in tako naprej.

Nvidijini raziskovalci so umetno inteligenco "naučili", kako je videti veliko število različnih vzorcev ljudi: mladi, stari, z očali, z dolgimi lasmi, bradati, pegasti. Nato so ji naročili, naj s kombiniranjem različnih vzorcev ustvari naključne nove osebe. Kot je razvidno z zgornjih fotografij, ji je to uspelo zelo dobro.

Če opazovalec ne bi vedel, na kaj mora biti pozoren, oziroma ne bi vedel, da gleda obličja, ki jih je ustvarila umetna inteligenca, bi najverjetneje le pri peščici obrazov posumil, da z osebo na fotografiji morda ni vse v redu, a bi to prej pripisal zdravstvenemu stanju kot pa delu umetne inteligence. Večja odstopanja v simetriji obraza oziroma v barvi kože je pravzaprav mogoče najti samo pri teh dveh "posameznikih". Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Poglejte, kako daleč smo prišli v štirih letih

Računalniški raziskovalci z univerze v kanadskem Montrealu pod vodstvom Iana J. Goodfellowa so leta 2014 izdali študijo, v kateri so pokazali napredek na področju računalniškega ustvarjanja človeških obrazov s pomočjo umetne inteligence oziroma nevronskih mrež.

Rezultati (spodaj levo) so takrat veljali za prelomne, danes pa so dober pokazatelj, kako hitro je v samo štirih letih napredovalo področje umetne inteligence:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Takole pa so bili leta 2015 videti z umetno inteligenco ustvarjeni obrazi, objavljeni v študiji ameriških znanstvenikov Aleca Radforda in Luka Metza:

Foto: Alec Radford / Luke Metz

Fotografije oziroma računalniške grafike obrazov, ki jih je izdala Nvidia, sicer pomenijo tudi napredek znotraj podjetja.

Ista ekipa raziskovalcev je oktobra lani namreč razkrila podobno simulacijo obrazov, ki so bili še vedno precej bolj dodelani od črno-belih iz leta 2014, a je pri večini mogoče opaziti pomanjkljivosti, ki so v nekaterih primerih prav zabavne:

Če se vam nekateri od teh obrazov zdijo znani, je to zato, ker so pri Nvidii za študijo uporabili obličja prepoznavnih oseb iz šovbiznisa. Foto: Nvidia / Karras, Laine, Aila

Zakaj takšen napredek umetne inteligence marsikoga skrbi?

Zato ker takšna tehnologija briše mejo med resničnim in izmišljenim. V preteklih letih so se namreč zgodili tudi preboji na drugih pomembnih področjih, kot sta sinteza zvoka znanih ljudi in napredno posnemanje obrazne mimike resničnih oseb z animacijo.

Ameriški igralec Jordan Peele je v sodelovanju z razvijalcem programske opreme za oblikovanje grafike in montažo videa Adobe letos spomladi pokazal, da je že mogoče zelo prepričljivo ponarediti tako glas kot videz nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obame:

V začetku leta 2018 so medtem uspešnica na spletnih straneh s pornografijo postali tako imenovani videoposnetki deepfakes, v katerih so obraze pornoigralk strašljivo prepričljivo zamenjali obrazi svetovno znanih filmskih zvezdnic, ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence:

Zgoraj: izraelska filmska zvezda Gal Gadot, ki se je proslavila z vlogo v Čudežni ženski, v resnici seveda ni posnela nizkoproračunskega filma za odrasle.

Kombinacija opisanih tehnologij bi lahko izredno skrhala zaupanje ljudi v fotografije resničnih oseb in dogodkov, saj bi jih lahko ponaredil vsak, ki bi imel dostop do njih. Po drugi strani bi bilo takšno tehnologijo mogoče uporabiti za še učinkovitejše širjenje lažnih novic in politične propagande.

Spletnim izmišljotinam, na katere redno opozarjamo tudi v rubriki Digisvet, že zdaj verjame skrb vzbujajoče veliko ljudi (primer, primer, primer). Če bi z zlorabo umetne inteligence postale še bolj prepričljive, marsikdo res ne bi več vedel, kaj je res in kaj ne.

Za bolj sproščen konec omenimo še, da je umetna inteligenca Nvidie poskusila ustvariti tudi mačje obraze. Posrečilo se ji je samo na pol:

Foto: Nvidia / Karras, Laine, Aila

Preberite tudi: