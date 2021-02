Februarska razprodaja: Windows 10 Professional za 7,70 evra, do 60-odstotni popust!

Srečneže, ki ste kupili čisto nov računalnik ali hočete izboljšati svoje delo in študij, prijazno vabimo na posebno februarsko razprodajo Microsoftove programske opreme na Keysoff.com.

Nakupovanje na Keysoff ne bi moglo biti preprostejše. Kmalu po naročilu boste prejeli e-pošto s ključi svojih izdelkov in ne bo vam treba čakati več dni. Če imate kakršnokoli vprašanje, vam ponujajo hitro in izčrpno pomoč, ki jo potrebujete.

Če pride do težav ali imate samo vprašanje, vam je 24 ur na dan na voljo podpora strankam z besedami in dejanji. Če imate kakršnekoli težave, nam pošljite e-pošto na naslov service@keysoff.com.

Pohitite in izkoristite februarsko razprodajo ter kupite vse, kar potrebujete, po najugodnejših cenah na trgu.

Želimo vam veselo novo leto v varnem zavetju vašega doma.

Odlična podpora strankam, tudi prek video klica

Imate vprašanja? Potrebujete pomoč pred ali po naročilu? Vedno smo tu za vas. Pri Keysoff.com smo ponosni na odlično podporo strankam. Svoja vprašanja nam sporočite na service@keysoff.com ali prek video klica na Keysoff.com in eden izmed naših prijaznih svetovalcev vam bo pomagal po svojih najboljših močeh.

Kako je lahko tako poceni? Kaj morate vedeti o tem?

Pomembno je vedeti, da obstajata dve vrsti licenc. Komercialne, ki jih je mogoče kupiti tudi na Microsoftovem spletnem mestu, in OEM, ki je kratica za proizvajalca originalne opreme. V smislu funkcionalnosti sta enaki.

Rabljene programske ključe se lahko v skladu s sklepom Evropskega sodišča v Evropski uniji prodaja popolnoma zakonito.

Vendar obstaja razlika v podpori in uporabi med obema različicama. Komercialna različica se lahko uporablja na več računalnikih, medtem ko je različica OEM vezana na strojno opremo, na kateri je bila prvič aktivirana.

Spletna trgovina Keysoff.com prodaja tako imenovane licence OEM.

Keysoff.com vsak dan proda približno 1.500 licenc po vsem svetu. Garancijsko nadomestilo se aktivira le v 1 odstotku primerov.

Zagotavljamo, da so vse licence veljavne in hkrati ponujamo 1-LETNO GARANCIJO NA STORITEV, ki vas ščiti pred dodatnimi stroški zamenjave in vzdrževanja izdelka.