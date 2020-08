FBI razkril: Tesla se je izognila potencialni katastrofi

Incident se je zgodil prejšnji mesec, FBI pa ga je po aretaciji 27-letnega ruskega državljana Egorja Igoreviča Kriučkova razkril ta teden.

Teslina "Gigatovarna" v ameriški zvezni državi Nevada. Tesla v tej tovarni proizvaja baterije za svoje električne avtomobile. Foto: Wikimedia Commons

Rus je prejšnji mesec odpotoval v ZDA in navezal stik z enim od zaposlenih v Teslini tako imenovani Gigatovarni v ameriški zvezni državi Nevada. Šlo je za uslužbenca Tesle, ki ni bil državljan ZDA in je govoril rusko.

Kriučkov mu je ponudil milijon ameriških dolarjev, da bi Tesline računalniške sisteme okužil z njegovim zlonamernim programom. Ta bi Kriučkovu in njegovim partnerjem v zločinu omogočil krajo zaupnih podatkov Tesle, s čimer bi lahko podjetje Elona Muska nato izsiljevali za plačilo odkupnine. Če Tesla ne bi hotela plačati, bi podatke javno objavili.

Ustanovitelj in direktor Tesle Elon Musk je ta teden postal tako imenovani centimilijarder, saj je vrednost njegovega premoženja presegla sto milijard dolarjev. Zasluge za to ima nora rast cene Tesline delnice - v zadnjih 12 mesecih se je povečala za kar tisoč odstotkov. Foto: Reuters

Zaposleni je namesto sodelovanja z Rusi raje obvestil vodstvo Tesle, to pa je incident prijavilo FBI, ki je sprožil preiskavo. Agenti FBI so Kriučkova aretirali 22. avgusta na letališču v Los Angelesu, ko je poskušal zapustiti ZDA.

Na poskus izsiljevanja se je na družbenem omrežju Twitter danes odzval tudi ustanovitelj Tesle Elon Musk in zapisal, da je šlo za "resen napad":

Much appreciated. This was a serious attack.