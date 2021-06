Decembra lani je eden od zaposlenih v bolnišnici Aurora Medical Center v Graftonu, ki je v ameriški zvezni državi Wisconsin, namenoma uničil več kot 500 odmerkov cepiva proti bolezni covid-19 proizvajalca Moderna. Preden so v bolnišnici izvedeli, kaj je storil, je pokvarjeno cepivo prejelo skoraj 60 ljudi. Takrat so ga odpustili, zdaj pa ga je doletela še strožja kazen.

46-letni farmacevt Steven R. Brandenburg, nekdanji zaposleni v bolnišnici Aurora Medical Center v Graftonu, je bil ta teden obsojen na tri leta zapora zaradi nepooblaščenega posega v potrošniške izdelke in neposrednega ogrožanja življenj, plačati pa bo moral tudi denarno kazen v višini skoraj 70 tisoč evrov.

Brandenburg je decembra lani na sobni temperaturi več ur namenoma pustil škatlo z nekaj desetimi vialami Moderninega cepiva proti bolezni covid-19 in s tem uničil več kot 500 odmerkov.

Foto: Reuters Cepivo Moderne je treba namreč, podobno kot cepivo Cominarty, ki sta ga razvili podjetji Pfizer in BioNTech, skladiščiti v hladilniku, a na višji temperaturi − dovolj je minus 20 stopinj Celzija. Cepivo Pfizerjeva in BioNTecha medtem zahteva temperaturo minus 70 stopinj Celzija.

Preden so v bolnišnici ugotovili, da je nekdo sabotiral cepivo, je odmerek uničene Moderne prejelo 57 ljudi. O hujših stranskih učinkih pri tistih, ki so prejeli neučinkovito cepivo, niso poročali.

Obseden s teorijami zarot

Brandenburg, proti kateremu je bila obtožnica podana 9. februarja, tožilstvo pa je zahtevalo najvišjo možno kazen, deset let zapora, je krivdo priznal in svoje dejanje na sodišču obžaloval.

Njegov motiv za sabotažo cepiva Moderne je bila sicer skeptičnost do razvoja cepiv proti bolezni covid-19 in do cepljenja nasploh. Brandenburg je med sodelavci sicer veljal za obsedenca s teorijami zarot.

Med drugim naj bi bil trdno prepričan, da je Zemlja ploščata in da nebo ni resnično ter da so bili teroristični napadi 11. septembra 2001 zrežirani. Govoril je tudi, da je "izbranec in prerok". V službo je večkrat prinesel tudi orožje, ki naj bi ga domnevno začel nositi zaradi paranoje, ki so mu jo povzročale teorije zarot.

