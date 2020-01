Facebook zapira vrata manipuliranim medijskim vsebinam

Moč umetne inteligence je odprla pot za številne zanimive in koristne primere rabe, a kot vsako napredno in zmogljivo orodje tudi za neželene in škodljive.

Ravno umetna inteligenca je tako omogočilo ustvarjanje izjemno kakovostnih manipuliranih fotografskih in predvsem video prispevkov (v angleščini deepfake), katerih učinki so lahko zelo moteči in celo nevarni.

Najpogosteje je manipuliranje z izgovorjeno besedo

Pri najpogostejših manipuliranih vsebinah se neki znani osebi na sliki oziroma video posnetku vsadijo druge izgovorjene besede – in ravno takšne vsebine so tiste, ki jih Facebook najbolj poudarja pri svojih novih restriktivnih pravilih o manipuliranih vsebinah.

Facebook bo tako odstranil vse video vsebine, ki so – razen zaradi povečanja jasnosti vsebine ali tehnične kakovosti vsebine – kakorkoli vsebinsko spremenjene ali računalniško ustvarjene z namenom lažnega ustvarjanja pristnosti (avtentičnosti).

Satire in parodij ne bodo odstranjevali

Izjema od tega novega striktnega pravila bodo vsebine, katerih nesporen in izključen namen je bodisi satira bodisi parodija, ter vsebine, pri katerih so iz resnično izgovorjenih besed nekatere izpuščene ali je premešano njihovo zaporedje, je med drugim zapisala Facebookova podpredsednica za upravljanje svetovne politike Monika Bickert na korporativnih spletnih straneh družbe Facebook.

Ravno tako bodo še vedno odstranjevali vse vsebine, tudi če so pristne in nepredelane, ki nasprotujejo njihovim standardom skupnosti. Primeri takšnih vsebin so golota, nasilje, sovražni govor in omejevanje možnosti izražanja svoje volje.

"Nekoliko lažne" vsebine bodo javno označene

Z namenom pregledovanja pristnosti objavljenih video posnetkov bo Facebook angažiral 50 partnerjev po vsem svetu. Če bodo ugotovili, da je video "nekoliko lažen", a ne dovolj za odstranitev, ga bodo javno označili za sumljivega.

Posledično bo takšen video prikazan manjšemu številu uporabnikov, če bo šlo za oglas, pa ga bodo popolnoma odstranili.

Sporne vsebine bolje označiti kot odstraniti

Prepričani so, da bo takšno jasno označevanje veliko bolj učinkovito kot zgolj odstranjevanje.

"Če bi takšne vsebine preprosto odstranili, bi jih uporabniki še vedno našli kje drugje na internetu ali kakšnih drugih družbenih omrežjih, če pa jih pustimo in označimo kot napačne, smo uporabnikom zagotovili pomembno informacijo in kontekst," je med drugim zapisala Bickertova.

Facebook pa obenem nadaljuje razvoj tehnologij, ki bi tovrstne manipulacije prepoznale samodejno, a kritiki novih ukrepov opozarjajo na pomanjkanje (zadostnih) jamstev, da bodo ti presojevalci delali temeljito, dovolj hitro in brez predsodkov.