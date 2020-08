Facebook ustanovil enoto za finančno poslovanje

Na novo ustanovljena enota Facebook Financials bo usmerjala strategijo in poslovanje plačevanj in denarnih storitev na vseh družbenih omrežjih in platformah v lasti družbe Facebook, vključno s Facebookovo kriptovaluto Libra.

Facebook Financials bo vodil David Marcus, ki je prišel na Facebook pred šestimi leti, pred tem pa je bil predsednik družbe PayPal, ki upravlja istoimenske storitve plačevanja.

Ravno Marcus je eden od ustvarjalcev Facebookove digitalne valute Libra, sicer pa je tudi vodja ustvarjalcev Facebookove digitalne denarnice Novi, ki bo prilagojena prav Libri. Novi bodo predstavili predvidoma istočasno kot kovance Libre.

Agilnost podjetij fintech prebudila tudi (neredko okorne) tradicionalne banke

Pod vplivom nemajhnega števila podjetij fintech (finančne tehnologije), ki so razvila napredne in predvsem hitrejše ter neredko tudi cenejše storitve finančnega poslovanja, so se (končno) vendarle predramile tudi tradicionalne banke in sorodne finančne ustanove, ki zdaj ravno tako ponujajo nove in privlačne storitve (npr. popolnoma digitalno bančništvo ali hipno plačevanje).

A pri Facebooku se zavedajo, da je njihova ogromna uporabniška baza izjemen zaklad, ki ga lahko izkoristijo tudi s finančnimi storitvami.

(Ne)upravičeni pomisleki glede varnosti in zanesljivosti

Tradicionalne finančne ustanove na tovrstne pobude gledajo z veliko mero kritičnosti – ne le zato, ker s tem dobivajo konkurenco, temveč tudi zato, ker imajo pomisleke glede varnosti in zanesljivosti zasebnih finančnih omrežij, ki le niso pod takšnim nadzorom in regulacijo kot tradicionalne banke.

Lanske Facebookove napovedi o uvedbi kriptovalute Libra niso bile pri tem nobena izjema.