Facebook razkril tehnologijo, ki lahko postane naslednja velika stvar

Da Facebook razvija tehnologijo, ki bo komunikacijo prek spleta priklopila neposredno na človeške možgane, je znano že od aprila 2017, a javnosti napredka raziskav ni razkril vse do torka, ko je bil v prestižni znanstveni publikaciji Nature Communications objavljen povzetek poskusa, med katerim so Facebookovi inženirji zabeležili razmeroma uspešno pretvarjanje možganskih signalov v besedilo.

"Čelada" s senzorji za zaznavanje možganskih valov, ki so jo sodelujočim v raziskavi, ti so imeli v možgane kirurško vsajene elektrode, na glave posadili Facebookovi inženirji. Foto: Facebook

Sodelujočim v raziskavi, šlo je za osebe, ki so se pripravljale na kirurški poseg za blaženje epileptičnih motenj, so v možgane vgradili elektrode in jim na glavo poveznili posebno pokrivalo, v katerem so bili velikanski senzorji za zaznavanje možganske aktivnosti.

Nato so poslušali in na glas odgovarjali na serijo vprašanj. V ozadju je deloval z umetno inteligenco podprt sistem, ki je ugibal, ali so oni tisti, ki so vprašanje postavili ali nanj odgovorili, in nato poskusil uganiti, na katere besede so mislili med glasnim odgovarjanjem. Sistem je poznal kontekst vprašanj, kar pomeni, da je moral najprej določiti, katero vprašanje so slišali sodelujoči v raziskavi, nato pa uganiti še najbolj primeren odgovor.

Vodja razvoja uporabniških vmesnikov, ki omogočajo "tipkanje" samo z mislijo na besede, je Mark Chevillet. Projekt sicer nastaja v podjetju Facebook Reality Labs, Facebookovi podružnici, ki se ukvarja z iskanjem novih prelomnih tehnologij. Foto: Facebook

Če bi sistem ugibal na slepo, bi bila natančnost pretvarjanja misli v besedilo od sedem- do 20-odstotna, ker pa je nekatere možganske signale resnično prepoznal, je bila natančnost od 61- do 76.odstotna, kar je po mnenju raziskovalcev zelo obetaven rezultat.

Facebookovi inženirji v študiji sicer poudarjajo, da je do končnega cilja, neinvazivnega vmesnika, ki bi uporabniku omogočil, da bi do sto besed na minuto natipkal zgolj z mislimi, še precej ovir.

Njihov sistem je v trenutnem stanju namreč zelo invaziven, saj delovanje pogojuje s kirurško vsaditvijo elektrod, za zdaj pa prepozna zelo omejeno število besed, poznati mora kontekst pogovora, poskusni zajčki pa morajo besede izgovarjati naglas, ne zgolj misliti nanje.

Če bo Facebook kdaj pripravljen na združitev sistema, ki lahko, če poenostavimo, bere misli, s svojimi spletnimi platformami, bo kdo verjetno sprožil tudi alarm, s katerim bo poskusil preprečiti, da se to ne bi zgodilo. Leto 2018, ko ga je Facebook, kar zadeva zasebnost uporabnikov, lomil kot za stavo, namreč še zdaleč ni pozabljeno.

