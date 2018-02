Facebook preizkuša nov gumb za označevanje negativnih komentarjev

Na spletu se je pojavilo veliko tvitov, ki prikazujejo nov dodatek h gumbu za všeček in smeške. Gre za tako imenovani gumb "downvote" , ki uporabnikom omogoča označevanje komentarjev, ki so žaljivi, zavajajoči ali pa niso povezani s temo objave.

#Facebook #downvote button testing confirmed, says @TechCrunch. Here's a screenshot of the button on a comment thread and what happens when you click it via @hudlersocial https://t.co/9XbYGl3dkP pic.twitter.com/ButlcqusRA