Facebook in Instagram sta izložba trgovine, WhatsApp pa bo postal blagajna

Več kot šest let je minilo od Facebookovega nakupa WhatsAppa in vse od takrat si novi lastniki želijo dobiček – zdaj imajo še bolj ambiciozne načrte, za katere upajo, da bodo tokrat uspešni. Priložnosti vidijo tudi v obogateni nakupovalni izkušnji.

V letu 2021 bomo podjetjem pomagali pri prehodu iz preživljanja v napredovanje, zatrjujejo pri Facebooku.

Prvi mož Facebooka Mark Zuckerberg pravi, da bo to tudi leto, ko bo (končno) uresničil svojo željo, da mu tudi aplikacija za hipno sporočanje WharsApp, ki so jo kupili leta 2014 za osupljivih 19 milijard ameriških dolarjev (slabih 16 milijard evrov), začne nositi denar – če mu bodo varuhi konkurence dovolili obdržati WhatsApp.

Skoraj neopazen velikanski nakup je pomenljiv

Medtem pa Facebook napoveduje, kako nameravajo služiti v naslednjem letu. Še preden je na posebnem novinarskem dogodku za evropske in bližnjevzhodne medije razkril nekatere svoje smernice, smo to lahko vsaj delno predvideli glede na neke njihove nedavne nakupe.

Zadnji dan novembra so tako odšteli več kot milijardo ameriških dolarjev za zagonsko družbo Kustomer, ki je izdelalo informacijski sistem za odnose s strankami – to je njihov tretji največji nakup v zgodovini za prej omenjenim WhatsAppom in Instagramom, za katerega so plačali le malenkost več kot za Kustomer.

Potencial velike uporabniške baze

Facebook ima namreč zelo resne namene postati sodoben trgovec – takšen, ki bo z uporabo razširjene resničnosti (AI) ponudil nenadomestljivo in učinkovito uporabniško izkušnjo za kupce, in takšen, ki bo ravno prek WhatsAppa izkoristil tržni potencial zasebnega sporočanja.

WhatsApp ima namreč več kot dve milijardi uporabnikov po vsem svetu in Zuckerberg je prepričan, da bo s tako obsežno zbirko uporabnikov Facebook zlahka prepričal prodajalce, da svojo prodajo, odnose s strankami ali najraje oboje preusmerijo kar na WhatsApp. Priznajmo si, za stik s službo za pomoč uporabnikom je klepet, kot ga omogoča (tudi) WhatsApp, velikokrat prijaznejši od čakanja na telefonski zvezi ali pisanja e-sporočil.

Glavni izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg Foto: Getty Images

Izložbo že imajo, zdaj bi še blagajno

Facebook bi tako celotni prodajni proces spravil pod svojo streho: kupec bi zagledal oglas na Facebooku ali Instagramu, na WhatsAppu pa bi opravil nakup in še vso poprodajno podporo. Ali kot je povedal glavni operativni direktor WhatsAppa Matt Idema: "Facebook in Instagram sta izložba trgovine, WhatsApp pa blagajna."

Za Facebook bi takšna krepitev dejavnosti zagotovo predstavljala dobrodošlo spremembo, kajti trenutno Facebook ustvarja kar 99 odstotkov svojih prihodkov samo od oglaševanja.

Različni izhodiščni filozofiji

WhatsApp se tako oddaljuje od zasnove svojih ustanoviteljev in nekdanjih lastnikov, ki so z enkripcijo komunikacije na celotni poti poudarjali varovanje zasebnosti – brez oglasov. Facebook pa po drugi strani služi tako, da uporabnike prepričujejo v čim več objavljanja svojega zasebnega življenja.

Toda Facebook gre še naprej: z obdelavo podatkov in algoritmi Facebook odloča, kaj bo kdo videl na njegovi platformi, kar oglaševalcem omogoča zelo natančno ciljanje svojih oglasov in sporočil, Facebooku pa (bajen) zaslužek.

Razširjena resničnost (AI) je eden od temeljev (tudi) Facebookove vizije nakupovanja prihodnosti.

Epidemija je sprožila ustvarjalnost

Epidemiološki ukrepi in posledično zapiranje v domove so močno okrepili uporabniško povpraševanje po zabavnih vsebinah prek računalnikov in mobilnih naprav, a tudi ustvarili željo in potrebo po ustvarjanju vedno več in vedno bolj različnih videovsebin – tudi predvajanj v živo, ki so za mnoge ustvarjalce in skupnosti postali pomemben ali morda celo edini komunikacijski kanal.

Pri Facebooku tako menijo, da vsakodnevno več kot 800 milijonov uporabnikov spremlja vsaj eno predvajanje v živo prek Facebooka, Instagrama ali obeh.

Ravno ta zaprtost v domove je zagotovila čas in motivacijo za mnoge ustvarjalne videovsebine, ki so z uporabo tehnologij navidezne resničnosti (VR) in razširjene resničnosti (AI) uporabnikom še prijaznejše.

Navidezna in razširjena resničnost zagotavljata novo raven obveščenosti potencialnemu kupcu

Kupec je vedno bolj informiran

Toda virtualna in razširjena resničnost nista le orodji za boljše doživetje videovsebin, temveč tudi močno orodje za nadgrajevanje nakupovalne izkušnje med spletnim in mobilnim nakupovanjem.

Na zaslonu računalnika je tako mogoče "pomeriti" nek nov kos oblačila, še pred nakupom preveriti, kako bo nek nov kos pohištva videti v sobi, in še marsikaj. Boljša obveščenost prej pripelje do nakupa in zato ne preseneča, zakaj želi Facebook biti (še večji) del te zgodbe.

Kdo koga išče?

Nove tehnologije so spremenile nakupovanje: prej smo kupci iskali izdelke, zdaj izdelki iščejo kupce, je povedala Jordanna Whayman s Facebookovega oddelka za produktno trženje trgovanja.

Kupec ni več samo iskalec, kupec je zdaj (tudi) odkrivalec, zatrjujejo pri Facebooku. Foto: Facebook

Navidezna in razširjena resničnost omogoča tudi skupinsko delo na daljavo, kjer vsak dela pri sebi doma, a je skoraj tako, kot da bi bili vsi skupaj.

Ideje, ki imajo (pre)velik vpliv

Vse to je le del tistega, kjer Facebook vidi priložnosti v naslednjem letu. Ukvarjati se bodo morali sicer tudi z raznimi očitki o svojem (pre)velikem vplivu na mnoge vidike našega življenja, a dejstvo je, da so mnoge njihove ideje uspešno usmerjale družbo in dogajanja v njej, in jim je že zato treba prisluhniti.