Milijoni iz tujine v ljubljansko podjetje, ki hitro širi nov način plačevanja

Slovensko podjetje Eligma, ki je razvilo platformo za plačevanje s kriptovalutami Elipay, s katero je račun mogoče poravnati že na več kot 450 lokacijah v Sloveniji in tujini , je prejelo finančno injekcijo v višini štiri milijone evrov. Pod naložbo v slovensko družbo sta se podpisala podjetje Bitcoin.com, katerega predsednik, legenda sveta kriptovalut Roger Ver, bo postal član uprave Eligme, in švicarski sklad za razvoj tehnologije blockchain Pangea.

Z investicijo podjetja Bitcoin.com, ki upravlja istoimensko spletno stran ter ponuja menjalnico in denarnico za kriptovalute, in švicarskega blockchain sklada Pangea se je ocenjena vrednost ljubljanske družbe Eligma podvojila, je ob razkritju štiri milijone evrov težke finančne injekcije v petek popoldne razkril direktor Eligme Dejan Roljič.

Roger Ver, lastnik in predsednik podjetja Bitcoin.com ter eden od pionirjev v svetu kriptovalut, bo postal član uprave družbe Eligma. Foto: Wikimedia Commons

Ob tem, da Roger Ver, nekdaj direktor, zdaj pa predsednik Bitcoin.com, postaja član uprave Eligme, je Roljič napovedal še nekaj sprememb, ki sledijo sklenitvi dogovora med Eligmo ter Bitcoin.com in skladom Pangea.

Kriptožeton ELI (trenutna cena je okrog 0,017 evra), kriptovaluto podjetja Eligma, bo kmalu mogoče kupiti tudi neposredno prek spletne strani bitcoin.com, postal pa bo tudi sestavni del denarnice za kriptovalute, ki jo ponuja Bitcoin.com.

ELI se bo najverjetneje tudi preimenoval v kriptožeton GOC oziroma GoCrypto, saj se bo zdaj tako imenovala tudi Eligmina infrastruktura za trgovce, ki že sprejemajo plačila prek aplikacije Elipay. Tudi ta se bo preimenovala in sicer v Elly.

Kako deluje Elipay, storitev, ki jo razvija podjetje Eligma:

Eligma je napovedala tudi širitev na nov trg in sicer v Turčijo. Trenutno je z Elipay račun sicer mogoče poravnati na 452 lokacijah, dogovor o uvedbi plačilnega sistema pa so sklenili že s 571 trgovci.

V ozadju se bo zgodila tudi pomembna tehnična sprememb in sicer bo kriptožeton ELI oziroma kmalu GOC zamenjal tehnologijo blockchain, na kateri je osnovan (iz ethereuma na BCH, ki ga močno podpirata Roger Ver in Bitcoin.com).

Eligma je mrežo trgovcev v Sloveniji, ki sprejemajo plačila prek Elipay, prejšnji teden občutno razširila. Z vsemi devetnajstimi slovenskimi poslovalnicami se ji je namreč pridružil trgovec z elektroniko Big Bang. Foto: Matic Tomšič

