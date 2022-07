Eksplodiral je skrivnostni spomenik, ki že desetletja buri duhove #video

Actual footage of the Georgia Guidestones being blown up.



Someone filmed it.



The game is afoot... Amazing.pic.twitter.com/BIQgq2xIV5 — The Plymothian (@plymouthian) July 6, 2022

Kdo je pod enega od georgijskih smernih kamnov v sredo podstavil in sprožil eksploziv, ni znano, je pa eksplozijo ujela varnostna kamera. Posnela je tudi vozilo, ki je takoj po uničenju večjega dela spomenika odpeljalo s prizorišča. Občinske oblasti v Elbertonu so spomenik še isti dan v celoti porušile, ker je bil preveč poškodovan, da bi se bilo varno zadrževati v njegovi bližini. Preiskava vandalizma že poteka, vendar osumljencev za dejanje še niso identificirali.

Rušenje georgijskih smernih kamnov:

The remainder of the Georgia Guidestones are being demolished following the mysterious explosion, that destroyed one of the pillars earlier this morning. pic.twitter.com/SQGilANDDU — Swani Files (@SwaniFiles) July 6, 2022

Ameriški "Stonehenge": nihče ne ve, kdo ga je postavil, zato je lahka tarča teoretikov zarot in verskih fanatikov

Georgijski smerni kamni so v bližini mesta Elberton v ameriški zvezni državi Georgii stali od marca 1980. Njihovo postavitev je organiziral in plačal moški s psevdonimom Robert C. Christian. Po lastnih besedah naj bi zastopal manjšo ločino državljanov ZDA, ki so ostajali zvesti tradicionalnim ameriškim vrednotam. Ali je res obstajala oziroma ali je šlo celo za neke vrste kult, ni znano do danes. Denar za konstrukcijo spomenika, ki je bila draga, po besedah kamnoseka, ki je prejel naročilo, naj ne bi bil nikakršna težava.

Glavna atrakcija georgijskih smernih kamnov je bilo domnevnih deset civilizacijskih zapovedi, ki so bile v granitne plošče vklesane v osmih različnih jezikih. Zraven so bili tudi napisi v starodavnih oziroma malo bolj eksotičnih jezikih - babilonščini, sanskrtu, klasični grščini, jeziku starih Egipčanov.

Med civilizacijskimi usmeritvami, ki so vklesane v georgijske smerne kamne, med drugim na vrhu najdemo priporočilo, naj se svetovna populacija omeji na 500 milijonov ljudi. Nekateri teoretiki zarot s prstom kažejo predvsem na to alinejo, saj naj bi globalna elita s tem razkrila, da namerava zmanjšati število prebivalstva. Tudi zaradi tega smo o georgijskih smernih kamnih veliko poslušali v zadnjih dveh letih, ko so družbena omrežja preplavile teorije zarot o cepljenju proti bolezni covid-19 - nasprotniki cepljenja so namreč verjeli (ali pa so hoteli verjeti), da je cepivo v resnici način za redčenje svetovne populacije. Foto: Guliver Image

Zaradi anonimnosti resničnega naročnika postavitve spomenika - njegova prava identiteta ostaja neznana do danes - so georgijski smerni kamni postali zlata jama za teoretike zarot in pa pogost predmet polemik najbolj gorečih krščanskih vernikov v ZDA. Interpretacija izvora kamnov obeh strani se je na marsikateri točki prepletala - oboji že leta trdijo, da gre za satanistični simbol oziroma kraj, kjer se zbirajo častilci hudiča.

Ena od priljubljenih razlag je tudi, da gre pravzaprav za spomenik tako imenovanega novega svetovnega reda, ki ga namerava vzpostaviti neznana svetovna elita, ki vleče vse niti sodobnega sveta. Dokazov za takšne trditve ni predstavil še nihče.

Na drugi strani se medtem pojavlja teorija, da je postavitev georgijskih smernih kamnov v resnici naročil zaveznik in podpornik Davida Duka. David Duke je včasih veljal za najslavnejšega rasista in antisemita v ZDA - bil je nekdanji vodja zloglasnega kukluksklana, ki združuje privržence prepričanja o večvrednosti bele rase.