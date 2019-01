Dve zelo uporabni Googlovi aplikaciji postajata neločljiva celota

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z združevanjem njihovega glasovnega digitalnega pomočnika in njihovih digitalnih zemljevidov bo vožnja preprostejša in varnejša, ker za navigacijo pametnega telefona ne bo več treba vzeti v roke, pravijo pri Googlu.

Napovedi so se, čeprav z zamudo, uresničile: Googlove zemljevide bo mogoče v celoti upravljati glasovno zahvaljujoč združitvi z digitalnim pomočnikom Google Assistant.

Napoved smo slišali že maja lani na konferenci Google I/O. Takrat so dejali, da bodo Googlovi zemljevidi okrepljeni s podporo glasovno vodenega digitalnega pomočnika Google Assistant že lansko poletje, a se to ni zgodilo.

Zdaj gre zares – Googlov pomočnik bo vgrajen v vedno bolj priljubljene Googlove zemljevide. Ustrezno programsko nadgradnjo lahko v kratkem pričakujemo tako za mobilne naprave z Googlovim operacijskim sistemom Android kot za tiste z Applovim operacijskim sistemom iOS.

Google obljublja, da bo zahvaljujoč vgrajenemu Googlovemu Assistantu mogoče glasovno upravljati vse funkcionalnosti Googlovih zemljevidov. Foto: Google Zemljevidi

Svojemu operacijskemu sistemu več podpore

Uporabniki androidov lahko pričakujejo malo več funkcionalnosti, kar je logično, saj ima Google boljši dostop do drobovja svojega operacijskega sistema kot pa tistega, ki ga izdeluje njegov veliki tekmec.

Bodo pa uporabniki obeh operacijskih sistemov v aplikaciji Google Maps lahko glasovno nadzirali in upravljali navigacijo ter odgovarjali na prejeta sporočila.

Googlov digitalni pomočnik Google Assistant je sicer že bil na voljo uporabnikom Applovih mobilnih naprav, a le če so v ta namen prenesli posebno aplikacijo in jo tudi posebej zagnali. Zdaj pa Googlovo glasovno upravljanje samodejno vstopa na iPhone in iPade prek aplikacije, ki jo njihovi uporabniki redno uporabljajo.

Uporabnikom Googlovega digitalnega pomočnika Google Assistant na Applovih napravah z operacijskim sistemom iOS ne bo več treba zaganjati posebne aplikacije. Foto: Reuters

Manj gledanja v pametni telefon, več govorjenja z njim

Pri Googlu dodajajo, da je ta novost tudi bistveni prispevek k varnosti na cestah, kajti zdaj ni več razlogov, da bi za odgovarjanje na SMS-sporočilo prijeli telefon v roke. (Žal ne omenjajo, da je še vedno najbolje, da tega, medtem ko vozimo, sploh ne počnemo.)

Združitev Googlovih zemljevidov in digitalnega pomočnika prinaša tudi spremembe aplikacije za zemljevide. Ker bo zdaj mogoče marsikaj postoriti glasovno, so uporabniški vmesnik Googlovih zemljevidov poenostavili. Pravijo, da zato, da bi vodnika čim manj vizualno motili med vožnjo.

Združitev Googlovih zemljevidov in digitalnega pomočnika prinaša tudi spremembe aplikacije za zemljevide. Foto: Reuters

Ali bo tudi v slovenščini znal pravilno postaviti vejice?

Googlov Assistant omogoča tudi odgovarjanje na sporočila brez zapuščanja aplikacije za zemljevide, pri podprtih jezikih pa bo poskrbel tudi za ločila. Prav tako integrirana aplikacija omogoča nadzor predvajanja glasbe na mobilni napravi.

Uporabniki androidov bodo na ta način komunicirali prek SMS-sporočil in zunanjih aplikacij, kot so Viber, WhatsApp, Messenger ali Telegram, medtem ko bodo uporabniki Applovih mobilnih naprav omejeni le na kratka sporočila (SMS), saj pri njih ne bo podpore za zunanje aplikacije.

Ostane nam le preizkus, ali bomo deležni enake podpore in učinkov umetne inteligence v vseh jezikih ali bodo največ pridobili govorci velikih jezikov. Po svoje jim tega ne moremo zameriti, bolj so jim zanimivi (in ekonomski bolj upravičeni) jeziki, ki jih govori več ljudi.