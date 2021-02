Dve enaki razmerji, en skupen račun

Vsak v paru prejme neomejene pogovore in sporočila v vsa slovenska omrežja, ko je v domačem omrežju, in v državah območja evrotarife, ko gostuje v omrežju ene od držav te tarife, ter še sto gigabajtov mobilnega prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije, s hitrostmi do 150 megabitov v sekundi do uporabnika in 50 megabitov v sekundi v obratno smer (4G/LTE). Del te podatkovne količine, to je do 11.189 megabajtov, lahko izkoristi v mobilnih omrežjih držav evrotarife.

Za mlade in upokojence še ceneje in z brezplačno sklenitvijo

Mesečna naročnina na paket je 20 evrov za vsakega uporabnika, ugodnost Penzon pa prinaša en evro popusta na skupno mesečno naročnino. Mladi do 30 leta pa imajo desetodstotni popust na osnovno mesečno naročnino, so še sporočili iz Telekoma Slovenije, ki mladim in upokojencem ne bo zaračunal stroškov menjave paketa (znesek je odvisen od trenutnega paketa) ali priključne takse (okrog deset evrov).

V paket Za dva, ki ga lahko sklenite do 15. marca, je mogoče prenesti obstoječa naročniška razmerja ali po potrebi skleniti enega ali oba nova, kar velja tako za zasebne kot poslovne uporabnike. Vsak uporabnik je upravičen tudi do akcijskih nakupov mobilnih telefonov.