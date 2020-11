Drznite si biti drugačni in postavite nove trende na družbenih omrežjih

Oglasno sporočilo

Odkar obstajajo družbena omrežja, obstajajo tudi trendi in izzivi, ki kratkoročno obnorijo ves svet. Včasih gre za lepe trende in zabavne izzive, včasih pa se je treba vprašati, zakaj želimo to sploh poskusiti in ali bi sploh morali …

Vse se je začelo s selfiji pred kopalniškim ogledalom (ali v nočnih klubih). Govorimo seveda o začetkih družbenih omrežij in filozofiji – »če nekaj ni bilo objavljeno na družbenih omrežjih, se ni zgodilo«. Bili smo obsojeni na pregledovanje morja fotografij (celo albumov – 1. del, 2. Del … ), medtem ko smo globoko v sebi upali, da bo ta bizarna faza kmalu mimo.

Če zavrtimo čas naprej, hitro ugotovimo, da se to ni zgodilo, vendar zdaj fotografije retuširamo s pomočjo filtrov in sledimo drugačnim trendom. Kultura samoportretov je še vedno zelo prisotna, poleg tega pa je postala pojav, ki ga raziskujejo po vsem svetu. Skoraj da ni osebe, ki se ne bi, z nekoliko boljšo kamero na mobilnem telefonu (in nekaj aplikacijami za urejanje), prelevila v fotografa. Družbena omrežja so polna umetniških fotografij mestnih fasad, pogledov na prvi sneg skozi okno toplega doma, sončnih zahodov, skodelic kave s svežim rogljičkom in znamenitih »spontanih« pogledov v daljavo ... Kako potem biti izviren in izstopati v morju podobnih?

Odgovor je: preprosto si drznite.

Vse ima svoj začetek, tudi trendi in izzivi, s katerimi se vsak dan srečujemo na družbenih omrežjih. Vedno se najde nekdo, ki si je upal biti drugačen in je začel nekaj novega. Včasih je to privedlo do nečesa pozitivnega, včasih pa celo do negativnega. Zato moramo dobro premisliti, preden se odločimo, da nekaj ponovimo. Namesto da bi sledili čredi ovac, zakaj ne bi postavili lastnega izziva ali trenda – kaj nas v resnici naredi to, kar smo?

Če želite biti kul, imate z novim pametnim telefonom Huawei P smart 2021 toliko razlogov, kolikor ima Ariana Grande prijateljev. Vanj se boste zaljubili na prvi pogled, saj se pri svetlobi sveti kot zvezda in je ustvarjen za učinkovit način življenja. Najboljše od vsega pa je, da ga napolnite v trenutku, saj je opremljen s tehnologijo SuperCharge, ki vam omogoča trajno zabavo, kjerkoli že ste.

Ujemite vse v enem kadru, brez izjem in brez filtrov

Osupljive štiri kamere AI bodo ujele nepozabne trenutke, ne glede na to, ali je dan ali noč – od mestne scene do očarljivega portreta brez napora. Barve na fotografijah bodo tako žive in z zelo jasnimi podrobnostmi, da ne boste potrebovali filtrov in aplikacij za urejanje. Zaradi ultraširokokotne leče lahko z enim klikom fotografirate tudi veliko stavbo ali v kader spravite množico ljudi.

Obdržite lasten »jaz« in nikoli ne pristajajte na kompromise

Vedno je treba pogledati širšo sliko! 6,67-palčni zaslon FHD+ vam omogoča, da uživate v velikem in širokem prikazu vsega, kar vas zanima, 4 GB delovnega pomnilnika pa vam omogoča, da hkrati zaženete več aplikacij in preklapljate med njimi, medtem ko 128 GB bralnega pomnilnika nudi veliko prostora za shranjevanje najljubših videoposnetkov in fotografij.

Čas je, da pametno življenje doživite na pametnejši način! Dovolj je, da tapnete telefon in sliko zaslona boste shranili v trenutku. Pozabite na obrezovanje slik, saj lahko preprosto tapneta na zaslon P smart 2021 in označite želeno območje, da zajamete del zaslona. Vau!

Skratka, formula za dobro fotografijo ali videoposnetek na družabnih omrežjih je kakovostna kamera, malo talenta in poguma za drugačnost, število zbranih všečkov pa bo to dokazalo in kdo ve, morda boste ravno vi postavili naslednji izziv ali trend!

Za tiste, ki želijo izvedeti več Poleg telefona P smart 2021 so uporabnikom na voljo nedavno predstavljena pametna ura Watch GT 2 Pro, ki je najnaprednejša pametna ura Huawei, Watch Fit, ki izstopa z napredno podporo za različne športe ter brezžične slušalke FreeBuds Pro in FreeLace Pro, ki bodo zadovoljile potrebe najzahtevnejših ljubiteljev zvoka.

