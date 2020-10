Država v krču zaradi koronavirusa, oni pa si privoščijo takšno napako

Marsikaterega Britanca, ki je v ponedeljek na Googlu preverjal podatke o novoodkritih okužbah s koronavirusom, je verjetno šokiral podatek, da so v nedeljo potrdili kar trikrat toliko primerov kot na dotedanje najhujše dni. Razlog za takšno anomalijo je bila računalniška zabloda, zaradi katere so v evidencah manjkali podatki o skoraj 16 tisoč pozitivnih testih. Vsem potrjenim primerom koronavirusa so jih prišteli konec prejšnjega tedna, kar pojasni nenaden porast okužb na Otoku.

Napaka se je pripetila britanski Agenciji za javno zdravje (PHE), ki obdeluje in objavlja podatke o novih okužbah v Veliki Britaniji.

V Veliki Britaniji so v zadnjih dveh tednih zabeležili izjemen porast okužb z novim koronavirusom. Odkrili so več kot 115 tisoč primerov, skupno število pa je že preseglo pol milijona. Zabeležili so tudi več kot 42.360 smrti. Foto: Reuters

Kot so pojasnili v izjavi za javnost, je bila težava v uvozu podatkov o novih okužbah v osrednji sistem PHE. Agencija za javno zdravje podatke o pozitivnih testih iz vse Velike Britanije prejema v besedilnem datotečnem formatu CSV, uvažali pa so jih v enega od formatov Microsoftovega orodja za delo s preglednicami Excel.

Excelove datoteke imajo omejitev števila vrstic, ki jih lahko prikažejo v posameznem dokumentu. Starejši datotečni format XLS ima omejitev 65.536 vrstic, novejši XLSX pa 1.048.576. Format CSV takšne omejitve medtem nima.

Za že približno četrtino prebivalstva na Otoku veljajo zelo strogi ukrepi: v mestih, kjer je širjenje virusa najbolj izrazito, je na primer prepovedano vsakršno druženje članov različnih gospodinjstev na domovih, tako znotraj kot na prostem. Ljudem svetujejo, naj se z ljudmi zunaj lastnega gospodinjstva ne družijo niti na javnih odprtih površinah, kot so parki. Foto: Getty Images

Ker je PHE podatke o novih okužbah uvažal v Excel, v katerem podatki o vsakem pozitivnem testu zasedejo več vrstic, je za vse primere v Excelovem formatu zmanjkalo prostora in zato niso bili prikazani.

Med 25. septembrom in 2. oktobrom se je zato "izgubilo" 15.841 pozitivnih testov, so razkrili pri PHE. Težavo so začeli odpravljati pretekli konec tedna, rezultat pa je bilo izredno povišanje pozitivnih primerov predvsem v nedeljo, ko so v Veliki Britaniji zato "odkrili" kar 22 tisoč novih okužb s koronavirusom.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Posledica računalniške zablode PHE se sicer ne odraža zgolj na zgornjem grafu. Britanski epidemiologi zaradi tega več kot teden dni niso sledili stikom skoraj 16 tisoč okuženih posameznikov, kar pomeni, da približno 50 tisoč ljudi ni bilo obveščenih o tem, da so bili v tesnem stiku z nekom, ki ima novi koronavirus.

