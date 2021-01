Država, ki bo do konca marca cepila vse, starejše od 16 let

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kako Izraelu uspeva biti hitrejši od Evrope in Severne Amerike

Izrael je na samem vrhu uspešnosti v boju z novim koronavirusom, ki povzroča bolezen covid-19, in na dobri poti uresničevanja svojih ambicioznih načrtov doseganja kolektivne imunitete. Kako je potekala in še poteka njihova operacija Nazaj v življenje?

Že v prvih dveh dneh od začetka množičnega cepljenja v Izraelu je prvi odmerek cepiva prejelo 30 tisoč Izraelcev, komaj dobra dva tedna pozneje pa že 1,8 milijona od skupaj 9,25 milijona državljanov, je na spletni konferenci potrdil direktor direktorata za mednarodne odnose izraelskega ministrstva za zdravje dr. Ashi Shalmon. To je najvišji delež do zdaj cepljenega prebivalstva na svetu.

Operacija Nazaj v življenje ima ambiciozen načrt, o katerem celo najrazvitejše evropske države lahko samo sanjajo: do konca marca cepiti vse, starejše od 16 let.

Obdobje odrekanj je še okrepilo ustvarjalnost in podjetnost

Še pred prihodom cepiva so bili načrti boja proti novemu koronavirusu drzni, a ob visoki ceni: zapiranju meja in šol, ohromitvi gospodarstva in omejevanju vseh nenujnih dejavnosti.

Obenem je bil začetek epidemije, kot pravijo, obdobje razcveta ustvarjalnosti in novih idej. Veliko jih je prišlo iz novih zagonskih podjetij (start-up), saj je Izrael izrazito naklonjen takšnim pobudam. Ogledalo tega je tudi siceršnje veliko število zagonskih podjetij na številnih področjih visoke tehnologije.

Učinkovit sistem javnega zdravstva

Izrael je svoj učinkovit zdravstveni sistem, ki vsem izraelskim državljanom in tujcem s stalnim bivališčem zakonsko jamči zdravstveno oskrbo, povezal s farmacevtskimi družbami, ki proizvajajo cepivo.

Foto: Reuters

Tako so si zagotovili stalen in zanesljiv dotok cepiv – vsako cepilno mesto prejema nove odmerke cepiva trikrat tedensko, kar je za Pfizerjevo cepivo, ki zahteva zelo nizko temperaturo za prevoz in ohranitev obstojnosti, zelo pomembno.

Izrael podatke o cepljenju in spremljanju deli s proizvajalci, ki izkušnje uporabljajo za dokazovanje učinkovitosti cepljenja v korist vseh, ki na svoj odmerek cepiva še čakajo.

Izrael je po površini za slabo desetino večji od Slovenije, a ima 4,6-krat toliko prebivalcev kot mi. Izraelska družina ima povprečno 3,1 otroka, 97 odstotkov prebivalcev je prejelo vsa predpisana otroška cepiva. Skoraj vsak osmi prebivalec, natančneje 11,65 odstotka, je starejši od 65 let.

Že čez dobra dva meseca družine za isto mizo

Poleg prednostne obravnave v zdravstvenih domovih je izraelski sistem za ravnanje v izrednih razmerah med drugim poskrbel tudi za oskrbo in upravljanje karantenskih hotelov ter oskrbo v časih popolne zapore države.

Pri cepljenju sodelujejo vse nujne službe in tudi vojska, so pojasnili predstavniki izraelskih zdravstvenih oblasti. Želijo si, da bi konec marca, ko prihaja obdobje tradicionalnih praznikov, družine lahko preživljale skupaj za isto mizo, vse generacije, brez razdalj in omejitev. Cilj, za katerega se je vredno boriti.