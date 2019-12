Dončićeva nora številka ogroža krono "kralja" Lebrona Jamesa

S 93. mesta je Dončić v malo več kot enem letu skočil na 6. mesto, ki ga deli s superzvezdnikoma

V danes najbolj priljubljeni košarkarski igri NBA 2K20 je od Luke Dončića po mnenju profesionalnih analitikov, ki sledijo statistikam košarkašev in ustrezno določajo njihove ocene sposobnosti oziroma ratinge, trenutno boljših le še pet košarkarjev.

To so Lebron James (97), eden najboljših košarkarjev vseh časov, Giannis Antetokounmpo (97), lanski najkoristnejši igralec lige NBA, James Harden (97), s povprečno 38.7 točkami na tekmo trenutno najboljši strelec v NBA, Kawhi Leonard (96), lanski prvak lige NBA, in Kevin Durant (96), dvakratni prvak in štirikratni najboljši strelec lige NBA.

To je trenutno šest najboljših košarkarjev v ligi NBA po mnenju analitikov studia 2K Sports. Dončića opisujejo kot "napadalno grožnjo". Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kot Durant in Leonard ima Dončić po zaslugi izjemnih predstav v preteklih tednih v igri NBA 2K20 prav tako rating 96, kar pomeni, da je po mnenju analitikov podjetja 2K Sports, ki razvija igro, boljši od superzvezdnikov, kot so Anthony Davis, Stephen Curry, Paul George, Damian Lillard.

Dončić je letošnjo sezono, kar zadeva igro NBA 2K20, začel z ratingom 87, za devet točk pa jo je dvignil v sedmih tednih, kar je najhitreje v zgodovini serije NBA 2K.

Ocena v seriji iger NBA že dolgo ni več nekaj, kar bi zanimalo samo otroke in najbolj zagrizene ljubitelje videoiger. Igralci se namreč pogosto javno odzivajo na številke, ki označujejo sposobnost njihovih virtualnih jazov. Nekateri, kot sta Kyrie Irving in John Wall, z njimi v preteklosti niso bili najbolj zadovoljni, drugi, na primer Karl-Anthony Towns, pa pogosto komaj čakajo, da se ponorčujejo iz drugih zvezdnikov lige, ki so dobili nižjo oceno. Foto: Reuters

Še več, ko je Dončić vstopil v ligo NBA in se prvič pojavil v kateri od košarkarskih iger serije NBA 2K, v lanski NBA 2K19, je z začetno oceno 79 na seznamu stotih najboljših košarkarjev zasedal šele 93. mesto, kar pomeni, da je v malo več kot enem letu napredoval že za 87 mest. V zgodovini NBA 2K ni tako visoko v tako kratkem času skočil še noben drug košarkar.

Kaj je rating (oziroma ocena) v športnih igrah in kako ga določijo?

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

V košarkarskih in številnih drugih športnih videoigrah je kakovost igralcev določena s številčno oceno od 1 do 99. Ta ocena je povprečje več deset parametrov, ki predstavljajo košarkarjeve sposobnosti na različnih področjih: kako dobro podaja, zabija in meče trojke, kako dober pregled nad igro ima, kako visoko lahko skoči, kako hitro lahko teče in tako dalje.



Podjetje 2K Sports, ki razvija košarkarske igre NBA 2K, za ocene virtualnih košarkarjev skrbi ekipa analitikov na čelu z Mikom Staufferjem. Vsak dan beležijo statistike košarkarjev, ki jih pridobijo neposredno od vodstva lige NBA, in jih vnašajo v venomer spreminjajoč se algoritem. Ta skrbi za to, da ocena posameznega košarkarja v igri kar najbolje odraža njegova resnična dejanja na parketu.

